Agenda da Semana: PEC das drogas no Senado e declaração do Imposto de Renda

O Poder360 antecipa o que será destaque na semana que vai de 11 a 15 de março de 2024

O Poder360 antecipa o que será destaque nesta semana Sérgio Lima/Poder360

PODER360 11.mar.2024 (segunda-feira) – 13h24



O jornal digital Poder360 traz nesta 2ª feira (11.mar.2024) uma seleção dos assuntos que devem marcar a agenda do poder e da política nesta semana.

Assista (3min7s):

Se preferir, leia:

Lula em MG e RS O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inaugura na 4ª feira (13.mar) a planta de fertilizantes da indústria química Eurochem, em Serra do Salitre (MG).

Na 6ª feira (15.mar), vai a Lajeado (RS). No município gaúcho, realizará um balanço de ações do governo federal para as cidades atingidas pelas chuvas no Estado.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também participará.

CPI da Baskem A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Braskem realizará sessão na 3ª feira (12.mar). O colegiado colherá depoimentos de:

Mauro Henrique Moreira Sousa, diretor-geral da ANM (Agência Nacional de Mineração); José Antônio Alves dos Santos, superintendente de Fiscalização da ANM; e Walter Lins Arcoverde, ex-diretor de fiscalização do extinto DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral). PEC das drogas e liberação de cigarros eletrônicos Também na 3ª feira (12.mar), a CAE (Comissão Assuntos Econômicos) do Senado se reunirá para analisar propostas referentes à comercialização de ouro e à liberação da produção e venda de cigarros eletrônicos no brasil.

Na 4ª feira (13.mar), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa Alta deve analisar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criminaliza o porte de todas as drogas ilícitas.

O texto ganhou força depois que o STF (Supremo Tribunal Federal) retomou o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal.

Mauro Vieira no Senado O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participará na 5ª feira (14.mar) de audiência da CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado.

Os congressistas devem fazer perguntas sobre as recentes declarações do presidente Lula sobre a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

STF julga mais réus do 8 de Janeiro O STF dará início, em plenário virtual, ao julgamento de 15 ações penais contra réus dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

Declaração do Imposto de Renda O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024 (ano-base 2023) começará na 6ª feira (15.mar) e vai até 31 de maio.

Marielle e Anderson A 5ª feira (14.mar) marcará os 6 anos do assassinato a tiros da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.