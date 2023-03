Agora vai? Saiba o que há por trás da reconciliação de Maiara e Fernando

Maiara e Fernando estavam separados desde setembro de 2022, quando anunciaram o 10º término 10/03/2023 18:49, atualizado 10/03/2023 18:49

Maiara e Fernando Zor vivem um relacionamento ioiô há aproximadamente quatro anos. Nesta semana, a coluna LeoDias noticiou com exclusividade a nova reconciliação do casal, após os pombinhos serem flagrados juntos por fãs. Poucas horas depois, Fernando publicou uma foto ao lado de Maiara nas redes sociais, confirmando o retorno. Porém, a pergunta que os fãs do casal fazem é: será que agora vai? Nossa reportagem conta o que está por trás da 10ª reaproximação dos sertanejos.

Durante o período em que estiveram separados, após o último término em setembro de 2022, Maiara e Fernando saíram com outras pessoas e viveram momentos bons e ruins. No entanto, foi em um dos momentos difíceis vivido por Maiara que o casal se reaproximou.

Fernando Zor e Maiara

Fernando Zor e Maiara

foto-abre-maiara-fernando-bolsa-lv-2022-min

frame-Maiara-Fernando-Zor

Maiara e Fernando Zor dançam juntos em showReprodução/Instagram

Declaração-Maiara-e-Fernando

Maiara e Fernando Zor trocam declarações na webReprodução/Instagram

foto-Fernando-Zor-Maiara

Quando eles ainda eram um casalReprodução/Twitter

foto-Fernando-Maiara

Fernando e MaiaraReprodução

foto-Fernando-Zor-Maiara

Em outra ocasião, Fernando e Maiara oficializam reconciliação em show da sertanejaReprodução/Manu Scarpa

foto-Fernando-Zor-Maiara

Distância dos holofotes deixa relação de Mafe mais forte, dizem amigosReprodução / Manu Scarpa

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (10)

Em novembro, no entanto, os cantores foram flagrados aos beijos no casamento do compositor Cristyan Ribeiro e, mais uma vez, anunciaram reconciliaçãoJoao Valentino

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (9)

Os cantores terminaram em poucos meses e, logo em seguida, reataram. Por diversas vezes, eles continuaram nesse vai e vemReprodução/ Instagram

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (8)

Em uma das reconciliações, inclusive, Maiara soltou diversas indiretas para que Fernando a pedisse em casamento, o que não aconteceuReprodução

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (4)

Em março de 2022, porém, Maiara e Fernando foram flagrados juntos fazendo compras em São PauloReprodução/ Instagram

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (7)

Em setembro de 2021, chegou ao fim o noivado dos cantores. De acordo com o jornalista Léo Dias, o ciúme por parte de Fernando pôs fim ao compromisso, que durou seis mesesDivulgação

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (6)

Na véspera de Natal, Maiara anunciou o rompimento com o cantor de desabafou no Instagram. “Dois pares de chifre”, escreveu a sertaneja sobre o que ela teria ganhado de presente de fim de anoReprodução/ Instagram

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (5)

Fernando, por sua vez, manifestou-se desmentindo a traição. “Ela está fora de si”, disse a Léo Dias. A declaração causou revolta nos fãs, que levantaram a hashtag “Maiara merece respeito”Leo Franco/ Agnews

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (3)

Segundo Léo Dias, os cantores estão junto e impuseram regras para que, dessa vez, a relação desse certo. Para isso, os dois deveriam priorizar a discrição, sem levar à mídia amores, desamores, dores, declarações, trocas de afeto em público ou datas importantesReprodução/ Instagram

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (2)

Em fevereiro de 2021, depois de muito ioiô, Fernando e Maiara fizeram uma viagem românica para Dubai. Lá, o cantor surpreendeu a irmã de Maraisa com o pedido de casamento, e ela aceitouReprodução/ Instagram

Maiara passou por uma situação em que precisou da ajuda de Fernando e ele, de fato, ajudou. Com isso, a cantora percebeu que o então ex-namorado estava mais maduro, diferente de quando eles se relacionavam e que, em momento de necessidade, ele se fez presente.

Foi a partir dessa percepção que os dois se reaproximaram pela 10ª vez e tomaram a decisão de tentar novamente. Se dessa vez vai dar certo, não podemos afirmar, apenas aguardar os próximos capítulos dessa velha história de amor.

