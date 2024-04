AGU pede a Moraes apuração sobre postagem de jornalista americano no X

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A AGU (Advocacia-Geral da União) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma requisição para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) avalie abrir investigação sobre informações publicadas no X (antigo Twitter) pelo ativista e jornalista americano Michael Shellenberger.

Shellenberger é um dos responsáveis pelo que chama de “Twitter Files Brazil” e costuma afirmar que está em curso a implantação de uma ditadura orquestrada pelo STF com conivência do presidente Lula (PT).

A AGU é o braço jurídico do governo federal. No pedido, o órgão afirma que houve provável crime contra o Estado democrático de Direito e contra as instituições por divulgação de informações sigilosas relacionadas ao inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado.

O órgão pede ao ministro Alexandre de Moraes que encaminhe as informações para o Ministério Público Federal avaliar se houve, de fato, a existência de crimes.

“É possível inferir que os fatos ora narrados têm o condão de ofender a esfera jurídica da União, considerando que, além de violarem dever de sigilo sobre documentos que tinham sob custódia, causam indesejada interferência no regular andamento de processos judiciais em trâmite perante órgãos superiores do Poder Judiciário”, diz o pedido, assinado pelo ministro da AGU, Jorge Messias.

“Diante da conjuntura ora relatada de vazamento e/ou compartilhamento de informações sensíveis, relacionadas a procedimentos judiciais em curso na Justiça brasileira, sobretudo nos casos de procedimentos sigilosos, verifica-se a necessidade de apuração das circunstâncias ora relatadas”.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo neste mês, Shellenberg relativizou o papel da desinformação para corroer democracias e negou ter atuação política —embora tenha vindo ao Brasil com viagem intermediada pelo deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).

