Tabata encontra Erundina, vice de Boulos nas eleições de 2020

As deputadas federais por São Paulo Tabata Amaral (esq.) e Luiza Erundina (dir.) Reprodução/X @tabataamaralsp – 18.jan.2024

PODER360 19.jan.2024 (sexta-feira) – 13h56



A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB-SP) disse que teve uma “conversa muito inspiradora” com a também deputada Luiza Erundina (Psol-SP), que concorreu como vice de Guilherme Boulos (Psol-SP) nas eleições para a capital paulista em 2020.

“É sempre uma alegria aprender com mulheres tão experientes”, disse Tabata em seu perfil no X (ex-Twitter) na 5ª feira (18.jan.2024). A congressista afirmou que a ex-prefeita de São Paulo “tem uma trajetória muito bonita na vida pública”. Segundo Tabata, elas conversaram sobre a “luta por uma educação de qualidade”, além do “trabalho pelos direitos das mulheres”.

Erundina também assinou o livro “Um Governo de Esquerda para Todos”, de Paul Singer, que conta as suas experiências na Prefeitura de São Paulo. Em 1988, ela foi a 1ª mulher a assumir o cargo na capital paulista. Ficou no cargo de 1989 a 1993.