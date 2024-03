Agustin alerta sobre golpe em venda de perfume de Bolsonaro

Os golpes com o perfume Jair Bolsonaro começaram poucos dias após o lançamento da fragrância em uma parceria entre o ex-presidente e Agustin Fernandez. Neste sábado (16/3), o conhecido maquiador de Michelle Bolsonaro usou uma rede social para alertar os seguidores sobre as vendas falsas.

No perfil dele no Instagram, Agustin compartilhou um suposto post de um perfil chamado Augustin, o qual pré-vendia o eau de parfum por R$ 159,90. “Pré venda do nosso perfume mais esperado! Vamos apoiar quem realmente foi verdadeiro e honrou nosso País”, dizia o começo da legenda da publicação.

Em cima do print, o maquiador fez o alerta: “Por favor, não caiam em golpe. Somente será comercializado no meu site!!!! Meu jurídico já está atrás”, afirmou.

Vendas do perfume Jair Bolsonaro A pré-venda oficial foi anunciada há dois dias e inclui 20% de desconto no preço final e frete grátis nas compras feitas até 31 de março. O produto esgotou em um dia e contava como esgotado no site até o fechamento da matéria.

“Passando aqui para agradecer a todos os que adquiriram nosso perfume na pré-venda e acalmar o coração daqueles que estão aguardando reposição, ninguém ficará sem”, garantiu Agustin na data.

Ele aproveitou o momento ainda para agradecer Jair e Michelle Bolsonaro. “Eu sei que poderiam ter escolhido entre centenas de marcas ou investidores para realizar este projeto, mas escolheram honrar a jornada de um empreendedor LGBTQIA+, imigrante, com uma história que vocês já conhecem e que começou a sua lojinha há quase 10 anos, dentro do quarto da sua casa”, escreveu.

Como é o Jair Bolsonaro Vendido em um vidro verde degradê com tampa dourada, a fragrância promete “uma explosão de frescor cítrico amadeirado”. Entre as primeiras notas do perfume estão os cheiros de laranja, limão tahiti, tangerina, bergamota, limão siciliano e néroli.

Também é possível sentir aromas de noz moscada e coentro, além de flores como violeta, frésia, rosa e jasmin. As notas de fundo trazem também a mistura de âmbar, patchouli, musgo de carvalho, cedro e almíscar branco.

Bolsonaro vira perfume em linha criada por maquiador de Michelle Maquiador e amigo pessoal da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez anunciou, em seu perfil no Instagram, o lançamento de uma linha de perfume criada para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A fragrância passará a ser comercializada a partir de 21 de março, via e-commerce. A data não foi escolhida à toa: na ocasião, o ex-chefe do Executivo completará 69 anos.

“Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro”, escreveu, nesta quarta-feira (6/3). “Valeu a pena ser linchado em 2018 para ter um produto assinado na minha marca pelo JB em 2024”, prosseguiu.

Quem é Agustin Fernandez Agustin Fernandez é amigo pessoal de Michelle Bolsonaro e fez fama como maquiador. Nascido na cidade uruguaia Lavalleja, ele veio para o Brasil em 2011. Em entrevistas, revelou que chegou a Florianópolis aos 18 anos, com apenas R$ 700 no bolso.

Atualmente, Fernandez coleciona mais de 5,4 milhões de seguidores no Instagram, além de ser empresário do ramo da beleza.

Agustin criou uma marca de produtos de skincare, batizada de Divo Beauty. O amigo de Michelle Bolsonaro também escreveu o livro Empresário de Sucesso.

A amizade entre Agustin e Michelle teve início em meados de 2019. Os dois se encontraram pela primeira vez no Hospital de Barretos, em São Paulo. No momento da visita da ex-primeira-dama, o maquiador ensinava técnicas de automaquiagem para pacientes com câncer em tratamento na instituição.

Desde então, o vínculo da dupla ficou cada vez mais forte. Agustin costumava postar Stories em que estava no Palácio da Alvorada, casa em que morava Michelle quando o marido era presidente da República. Em setembro do ano passado, o maquiador acompanhou a amiga em uma viagem a Londres. Ela compareceu ao funeral da rainha Elizabeth II.