Foto: Divulgação

Ainda mais forte e unida, base de Elmo Vaz ganha apoio do Solidariedade em Irecê 20 de dezembro de 2023 | 10:53

Em franca expansão desde as últimas eleições, a base do prefeito Elmo Vaz acaba de ganhar o reforço de mais um partido: nesta segunda-feira (18), durante encontro realizado na Assembleia Legislativa, o Solidariedade aderiu ao grupo da situação em Irecê. O presidente estadual da legenda, o deputado Luciano Araújo, depois de enaltecer o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal, deu início aos trâmites para criação de uma comissão provisória na cidade.

“É uma honra ter o reconhecimento do presidente Luciano e da Executiva do Solidariedade. Quero agradecer pela confiança e garanto que vamos nos empenhar para fortalecer o partido e ampliar sua representativa social”, afirmou Elmo Vaz. Também participaram do ato os vereadores Magno Dourado, Kel de Valdereis (presidente da Câmara), Pedro Sodré e Erlan Figueiredo, além do deputado Ricardo Rodrigues.

Em 2020, numa campanha marcada pelo sentimento de união, gozando de grande aprovação popular, o prefeito de Irecê foi reconduzido ao cargo com 5524 votos de vantagem. Desde então, a base aliada cresceu, se diversificou e consolidou um projeto arrojado que agrega Sustentabilidade, Inclusão e Aprimoramento dos Serviços Públicos. “Sempre antenado com as demandas e anseios da comunidade, o nosso grupo vai chegar ainda mais forte e unido nas eleições de 2024”, concluiu o gestor, destacadamente reconhecido como maior líder político do Território.

Comentários