Aláfia exalta potência mítica feminina em “Ọ̀sun Ṣẹ̀ngẹ̀sí”; ouça

Uma música que exalta o poder de criação e equilíbrio de Oxum, orixá que, na cultura iorubá, é ligada à riqueza espiritual, material e, também, à capacitação da mulher. Assim é Ọ̀sun Ṣẹ̀ngẹ̀sí, faixa presente no próximo disco do Aláfia, acaba de chegar em todas as plataformas digitais.

O single conta histórias tradicionais iorubás sobre Oxum, rainha da água doce, da beleza, do amor, da fertilidade e da maternidade. O nome da canção apresenta um epíteto que exalta o autocuidado da divindade.

“Além do Lá”, próximo disco do Aláfia, é marcado pela devoção de Eduardo Brechó, líder e vocalista do grupo, a Ifá: “Este disco vem bastante baseado nas histórias da literatura do oráculo sagrado iorubá chamado Ifá, no qual sou iniciado e eterno estudante. Eu vivo envolvido nestas narrativas míticas e, durante a pandemia, permiti que esta vivência influenciasse ainda mais minhas composições”, comenta.

Ifá é o conjunto de narrativas e o sistema oracular que representam a sabedoria do orixá Orunmilá, o grande adivinho, aquele que testemunhou o momento fundamental da criação de tudo, inclusive dos nossos próprios destinos.

Ọ̀sun Ṣẹ̀ngẹ̀sí traz uma miscelânea do afrobeat e do boogie. A faixa foi composta e produzida pelo próprio Eduardo Brechó. A capa do single foi concebida a partir de fotografia de Renato Nascimento.