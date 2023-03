Patrícia Pillar desembarca na Bahia e grava filme em Cachoeira

A atriz Patrícia Pillar desembarcou esta semana na Bahia. Segundo informações levantadas pelo Alô Alô Bahia, a artista chegou no aeroporto de Salvador e foi direto para Cachoeira, no Recôncavo baiano, onde ficou entre a última segunda-feira (13) e esta quarta (15) para gravar o filme Malês, que tem direção de Antonio Pitanga. A previsão da atriz retornar para a cidade baiana ainda este mês para encerrar sua participação nas gravações.

Em uma publicação nas redes sociais, Patrícia Pillar comentou sobre os dias de filmagens: “Em Cachoeira, com um astral incrível que só a Bahia tem, na filmagem de “Malês”! A direção é do queridíssimo Antonio Pitanga! Obrigada a todos da equipe que me receberam tão bem! Feliz em ver tanta gente querida. Todo meu carinho aos que amam, trabalham e vivem do nosso cinema!!!”, escreveu.

O filme trata da Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 e ficou conhecida como a maior rebelião pela liberdade provocada por escravos no país. A pré-produção do longa foi retomada em novembro, após terem sido suspensas em razão da pandemia. As filmagens em Cachoeira começaram em fevereiro e tem previsão de finalizar no último final de semana deste mês. Os irmãos Camila e Rocco Pitanga, filhos do diretor e ator Antonio Pitanga, também estão no projeto.

Participam do filme atores baianos, como Edvana Carvalho e Sulivã Bispo. O coreógrafo Zebrinha também está na equipe. Com produção de Flávio Tambellini e coprodução da Globo Filmes, Malês tem lançamento previsto nos cinemas para novembro.

