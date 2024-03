Alckmin usa memes e aumenta em 186% engajamento nas redes

Vice-presidente e ministro usa Pikachu para ampliar alcance nas redes sociais e desfazer a imagem de “picolé de chuchu”

O uso de memes nos perfis do vice-presidente tem como objetivo aumentar o alcance das publicações e divulgar as ações do governo ou do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), principalmente para o público jovem Gabriela Boechat Bárbara Pinheiro 20.mar.2024 (quarta-feira)



A equipe de redes sociais do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) mantém a aposta em memes nas redes sociais para falar sobre as propostas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministério comandado por ele (Mdic). De agosto de 2023, quando a equipe fez o 1º post usando uma brincadeira de internet, até fevereiro de 2024, os perfis de Alckmin tiveram um aumento de 186% na taxa de engajamento de julho de 2023, último mês sem posts com memes, até fevereiro de 2024. Os dados são da agência Bites:

julho de 2023 – média de 2.848 interações por post; fevereiro de 2024 – média de 19.851 interações por post. As redes analisadas foram Facebook, X (ex-Twitter) e Instagram.

A publicação com mais visualizações em seu perfil no X em 2024 é sobre o investimento de R$ 11 bilhões da Toyota no Brasil. Alckmin compartilhou uma montagem mostrando o Chureito Pagoda, conhecido cartão-postal do Japão, com uma imagem sua de quimono e de desenhos como “Naruto”, “Pokémon” e “Os Cavaleiros do Zodíaco”. O post tem mais de 10,2 milhões de visualizações, 48.000 curtidas e 12.000 compartilhamentos.

Em termos de seguidores, o aumento foi de 3,8%:

julho de 2023 – 3 milhões seguidores no X, Instagram e Facebook; fevereiro de 2024 – 3,1 milhões seguidores no X, Instagram e Facebook. QUEM FAZ OS POSTS As criações dos posts são de autoria de uma equipe exclusiva para a administração das redes de Alckmin. Em agosto de 2023, o perfil do vice-presidente no Instagram havia divulgado o acordo de isenção de vistos para períodos de até 90 dias entre Brasil e Japão por meio de uma imagem do pokémon Pikachu e a bandeira do Brasil nas bochechas.

Foi a 1ª postagem que divulgava ações relacionadas ao governo em formato de meme.

O objetivo dessa estratégia é:

aumentar o alcance das publicações do vice-presidente e divulgar as ações do governo ou do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), principalmente para o público jovem; mostrar um lado mais informal de Geraldo Alckmin.

LULA COM CHUCHU Foi na campanha das eleições de 2022 que o vice-presidente começou a quebrar a imagem séria e discreta que mantinha até então.

Em maio daquele ano, em evento de lançamento da chapa presidencial Lula-Alckmin, o ex-governador fez um trocadilho com o nome do presidente e com o apelido que ganhou de adversários políticos em São Paulo. Disse que “lula é um prato que cai bem com chuchu”. Alckmin era chamado de “picolé de chuchu”, referência a um alimento sem graça, por seu jeito discreto e pronunciamentos pouco entusiasmados. O discurso no evento foi bastante aplaudido.

Em novembro de 2022, o vice-presidente viralizou nas redes sociais ao usar meias de bolinhas em evento no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), em Brasília, onde era realizada a transição de governo. Alckmin recebeu elogios e foi chamado de “descolado”.

Sérgio Lima/Poder360 – 10.nov2022

Alckmin usando meias de bolinha em evento em Brasília