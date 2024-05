Filha de Michelle disponibiliza próprio Pix para envio de ajuda ao RS

Letícia Firmo diz que usará o dinheiro para “comprar o que for preciso” para as vítimas das chuvas

A filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo Reprodução/Instagram @lefirmo_ – 11.mai.2022

PODER360 8.mai.2024 (quarta-feira) – 17h40



A filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Letícia Firmo divulgou a sua própria conta Pix para que os seus seguidores enviem recursos que, segundo ela, serão usados para comprar itens para ajudar o Rio Grande do Sul. O Estado registra fortes chuvas há mais de uma semana. Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 12h desta 4ª feira (8.mai.2024), 100 pessoas morreram.

Letícia informou 16 pontos de coleta de doações em Brasília para as vítimas gaúchas. “A todos de Brasília que puderem fazer suas doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Os aviões da FAB sairão daqui de BSB na 5ª feira (9.mai.2024)”, escreveu nos stories (Instagram) na 3ª feira (7.mai).

“Quem preferir e puder fazer a doação em dinheiro, me coloco à disposição para comprar o que for preciso”, completou.

Michelle também compartilhou um story da filha com um grupo de amigos organizando os mantimentos já arrecadados por eles.

“Esse é o fruto de levá-la para as ações sociais desde pequena. Minha Lelê e seus amigos preciosos”, declarou a ex-primeira-dama.