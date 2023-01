Alec Baldwin será julgado por morte no set de “Rust”

Foi anunciada nesta quinta-feira (19) a abertura dos processos criminais envolvendo o ator Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed pela morte da diretora Halyna Hutchins no set de filmagem de “Rust”, ocorrido em 2021.

O artista vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a primeira promotora judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies, em conversa ao New York Times, houve uma análise completa das evidências e ficou determinado que há informação suficiente para apresentar as acusações criminais.

De acordo com a promotora, Baldwin tinha que verificar com antecedência a arma e que ele nunca deveria ter apontado para ninguém no set de filmagem. “Você não deve apontar uma arma para alguém que não está disposto a atirar. Isso vai para os padrões básicos de segurança”, disse.

Até o momento, o ator nega que tenha sido responsável pela morte da diretora e alegou que a arma que recebeu estava “fria”, termo da indústria cinematográfica que significa que é seguro para usar.

Um teste forense do FBI descobriu que a arma que o artista usava funcionava normalmente e que não poderia ser disparada sem que o gatilho fosse puxado. Já o escritório do Investigador Médico do Novo México considera que o tiro foi acidental, mas as autoridades tem tentado determinar como uma bala real chegou ao set de filmagem.