Além de Courchevel: conheça 5 glamorosas estações de esqui pelo mundo

A temporada de esqui está terminando! Após uma legião de turistas tirar as botas dos pés, chegou a hora de, enfim, voltar à rotina. Atenta aos destinos mais requisitados destas férias, a coluna notou que Courchevel foi eleita a estação mais hypada do momento.

Localizada nos alpes franceses, o refúgio dos amantes das montanhas nevadas é composto por seis vilas: Courchevel 1100 (Saint-Bon), Courchevel 1300 (Le Praz), Courchevel 1550 (Village), Courchevel 1650 (Moriond), Courchevel La Tania e Courchevel 1850.

Apesar de atrair vários turistas no mês de janeiro — incluindo celebridades como Beyoncé e David Beckham —, o hotspot no sudeste da França já ficou, digamos, “muito conhecido publicamente”. Por outro lado, há uma lista de outros luxuosos destinos esquiáveis pelo mundo que merecem, também, toda a atenção.

Abaixo, a coluna te apresenta cinco estações de esqui internacionais discretas, porém chiques. Confira:

1 – Zermatt Um dos primeiros países que vem a nossa mente quando o tema é esqui e snowboard é a Suíça. Por lá, temos uma surpresa: Zermatt, um paraíso aos pés das montanhas mais altas dos alpes suíços, como Matterhorn, Weisshorn e Monte Rosa.

A famosa comuna situa-se em meio a uma enorme região de esqui e trekking — são 360 quilômetros de pistas. Praticantes de snowboard podem curtir o aclamado Gravity Park, onde treinam também os aspirantes olímpicos.

Zermatt

Zermatt Getty Images

Zermatt

Zermatt Getty Images

Zermatt

Zermatt Getty Images

Uma das vantagens de se visitar Zermatt é que a região é atraente não somente no inverno, como também no verão. Atividades como ciclismo, escalada, excursões e passeios a pé são comuns no local.

2 – Gstaad Situada também na Suíça, a vila de Gstaad foi eleita uma das favoritas das celebridades, como Julie Andrews e Madonna. A paisagem natural se destaca em meio à neve abundante, composta, ainda, por chalés e hotéis cheios de charme.

Pelas ruas, é impossível não se encantar com as atraentes vitrines das lojas Moncler, Hermès, Louis Vuitton, Cartier… O recanto localizado no coração de Bernese Oberland é sinônimo de exclusividade e glamour.

Gstaad

Gstaad Getty Images

Teenage girl skiing down ski slope, Gstaad, Switzerland

Gstaad Getty Images

Switzerland, Bern, Gstaad, town view, winter

Gstaad Getty Images

Gstaad fica cerca de duas horas ao sul de Zermatt e conta com 220 km de pistas de esqui.

3 – Aspen Do outro lado do planeta, desembarcamos nas montanhas rochosas do Colorado, nos Estados Unidos. Perfeita para dias confortáveis e muita neve, a pequena cidade de Aspen também atrai vários turistas exigentes.

Um dos destaques da região é a excelente infraestrutura de hotéis, gastronomia e lojas de grifes — para os dias “off” —, sem contar com todo o aparato para quem almeja esquiar ou fazer snowboard nas quatro montanhas: Buttermilk, Highlands, Aspen Mountain (Ajax) e Snowmass.

Tall mountain with gondola for skiing

Aspen Getty Images

Winter X Games 14

Aspen Getty Images

Women’s Alpine World Cup

Aspen Getty Images

O destino costuma receber competições mundiais e é muito procurado por esquiadores experientes.

4 – St Moritz

De volta à Suíça, outro refúgio considerado “berço dos esportes de inverno no mundo” ou, como eles próprios definem, “topo do mundo”, entrega tudo o que se espera (ou muito mais). A badalada vila de inverno é cercada por montanhas e lagos glaciais, onde esportes como polo, críquete e corridas de cavalos são protagonistas.

Recém-reformado, o hotel Grace La Margna acaba de passar pela primeira temporada de inverno. Na verdade, o empreendimento nada mais é que o Hotel La Margna, só que repaginado e com direito a spa luxuosíssimo e um bar requintado.

St Moritz at winter, Switzerland

St Moritz Getty Images

HORSERACING ON FROZEN LAKE IN SAINT MORITZ, SWITZERLAND

St Moritz Getty Images

St Moritz

St Moritz Getty Images

GRACE LA MARGNA ST MORITZ

Spa do Grace La Margna St Moritz @gracestmoritz/Instagram/Reprodução

Ao visitar St Moritz, você pode aproveitar dias de muita aventura na neve em três áreas principais: Corviglia, Diavolezza-Lagalb e Corvatsch. Já nos momentos de descanso, que tal caminhar pelo centro e passar pelas vitrines das lojas de luxo? Ou então se deliciar com um saboroso fondue nos clássicos restaurantes locais? Outra programação imperdível é tomar um café da manhã memorável no consagrado hotel Badrutt’s Palace.

5 – Deer Valley

No continente americano, um dos melhores resorts do mundo leva o nome de Deer Valley. Seus 820 hectares são exclusivos para a prática de esqui, ou seja, não é permitido fazer snowboard. A região é administrada pela Alterra Mountain Company e fica a 53 km de Salt Lake City, Utah.

Deer Valley é uma opção mais exclusiva, se comparada à vizinha Park City. Ambas sempre foram palco de muitas competições da Federação Internacional de Ski.

Pillows of snow at Deer Valley Resort

Deer Valley Getty Images

A couple stop on the ski slopes in Utah.

Deer Valley Getty Images

View of Deer Valley resort in Park City ski area during winter in the Wasatch Mountains near Salt Lake City, Utah

Deer Valley Getty Images

O lugar é reconhecido pela excelente infraestrutura esportiva e hoteleira, como também pelo serviço impecável de quem trabalha lá.

