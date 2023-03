Alexandre de Moraes manda prender sargento da reserva na Bahia

O ex-vereador e sargento da reserva Josafá Ramos da Polícia Militar (PM) foi preso na manhã desta sexta-feira (17) pela da Polícia Federal (PF), em Feira de Santana, pela participação nos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, na sede dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo o advogado Hercules Oliveira, que representa Josafá, a prisão preventiva foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda de acordo com o defensor, o ex-vereador permanecerá preso na Bahia. Em suas redes sociais, ele aparece em vídeos gravados em acampamentos montadas em frente aos quartéis do exército em Brasília.

A prisão de Josafá faz parte a oitava fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira (17), com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições.

No total, os policiais federais cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

Na Bahia foram expedidos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão. A segunda prisão não foi divulgada pela PF.

Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.