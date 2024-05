Lula pede a Kishida que visite o bairro da Liberdade, em São Paulo

Presidente disse para o primeiro-ministro japonês “conhecer o Japão dentro do Brasil”; fala foi feita em encontro dos líderes nesta 6ª feira (3.mai)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) recebeu o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida (esq.), durante cerimônia no Planalto nesta 6ª feira (3.mai) Sérgio Lima/Poder360 – 03.mai.2024.

Evellyn Paola 3.mai.2024 (sexta-feira) – 15h40



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que visite o bairro da Liberdade em São Paulo para “conhecer o Japão dentro do Brasil”. A declaração foi feita em fala a jornalistas no Palácio do Planalto nesta 6ª feira (3.mai.2024).

“Eu pedi para ele: vá ao bairro da Liberdade para conhecer o Japão dentro do Brasil. Vá comer em um restaurante na Liberdade para comer a melhor comida japonesa no Brasil, feita por japoneses, descendentes de japoneses no Brasil, porque são 2 milhões e 700.000 japoneses e descendentes de japoneses aqui no Brasil”, disse Lula.

Assista (1min36s):

O primeiro-ministro vai a São Paulo no fim de semana, acompanhado de uma delegação empresarial, e terá compromissos ligados à comunidade nipo-brasileira da cidade. Também participará do Fórum Empresarial Brasil-Japão junto ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

O Brasil conta com a maior população nipodescendente fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o Japão é o 5º país com o maior número de brasileiros no exterior, com 211 mil pessoas.

VISITA DO PRIMEIRO-MINISTRO JAPONÊS NO BRASIL O primeiro-ministro Fumio Kishida chegou ao Brasil nesta 6ª feira (3.mai.2024) para se reunir com o presidente Lula para fortalecer a relação entre os 2 países e discutir benefícios comerciais. O principal tema da visita foi uma possível abertura do mercado japonês para a carne bovina e suína brasileira.

Além disso, Lula e Kishida também discutiram sobre um eventual acordo do Japão com o Mercosul (Mercado Comum do Sul), investimentos para combater o desmatamento da Amazônia e medidas para tentar realizar uma reforma no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), alvo das críticas do petista desde o início do seu 3º mandato.

Os 2 se reuniram no Palácio do Planalto, onde fizeram uma declaração conjunta. No encontro, 4 atos foram assinados entre os governos japonês e brasileiro. Leia abaixo:

parceria verde em que o Japão passará a contribuir com o sistema brasileiro de recuperação de áreas degradadas; memorando de entendimento na área de segurança cibernética; memorando de entendimento entre a Apex-Brasil e a Jetro (Organização japonesa para o comércio exterior) para parcerias e investimentos; e memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Indústria do Japão sobre co-criação industrial.