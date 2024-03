Alexandre de Moraes proíbe investigados de participar de eventos militares

Decisão afeta 22 investigados, incluindo Bolsonaro, ex-ministros e generais, e civis como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu na sexta, 8, uma decisão proibindo os investigados por tentativa de golpe de Estado de participar de eventos militares. A medida afeta figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e generais, além de civis como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ao todo, 22 investigados estão impedidos de participar de cerimônias no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas Polícias Militares.

Além da proibição de participação em eventos militares, outras medidas cautelares já foram aplicadas aos investigados, como a restrição de contato entre eles, suspensão de funções públicas, impedimento de saída do Brasil e até mesmo prisão. O ministro estabeleceu uma multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento da ordem. A decisão foi comunicada aos investigados, ao ministro da Defesa, aos comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, e aos comandos das Polícias Militares em todo o país.

A determinação de Moraes se baseia na suposta tentativa dos investigados, com apoio das Forças Armadas, de promover um golpe de Estado para manter Bolsonaro na Presidência. O ministro também mencionou alegada omissão da Polícia Militar do Distrito Federal durante a invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. Em 8 de fevereiro, Bolsonaro e seus aliados foram alvo da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal. O ex-presidente compareceu à PF em 22 de fevereiro para prestar seu depoimento, mas optou por permanecer em silêncio.

