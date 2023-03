Alexandre Padilha convida Luiza Trajano para integrar Conselhão de Lula

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, convidou a empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), conhecido como “Conselhão”.

Criado em 2003, o órgão é composto por representantes da sociedade civil, com grande número de empresários, e faz aconselhamento direto ao presidente da República, com recomendações para criação ou aperfeiçoamento de políticas públicas em diversas áreas.

O convite foi feito na sexta-feira (3/3), em reunião do grupo Mulheres do Brasil, presidido por Trajano, com o ministro, em São Paulo. O grupo reúne mulheres que atuam em diversos setores da economia com o objetivo de melhorar no crescimento do país.

Hoje convidei a querida @luizatrajano e o grupo Mulheres do Brasil para integrar o Conselho de Desenvolvimento Social e Sustentável. Tive a honra de conhecer esse projeto repleto de mulheres de várias origens e diferentes histórias em defesa de um Brasil mais inclusivo.

A empresária Luiza Trajano e o ministro Alexandre PadilhaReprodução/Redes sociais

Padilha se reuniu com o grupo Mulheres do Brasil, presidido por Trajano, na última sexta-feira (3/3), em São PauloReprodução/Redes sociais

O colegiado não teve muito destaque no governo de Dilma Rousseff (PT), mas passou por uma tentativa de renovação na gestão de Michel Temer (MDB), que chegou a reunir o grupo por algumas vezes para ouvir empresários e discutir ideias. O Conselhão foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio de 2019.

Na era Lula, o órgão foi responsável pela elaboração de medidas importantes para atenuar os efeitos da crise econômica mundial de 2008. Uma das soluções adotadas pelo petista à época, a de promover políticas anticíclicas de aquecimento da economia, foi elaborada com ajuda do colegiado.

Este ano, Luiza Trajano retornou à lista global de bilionários da revista Forbes. Com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,57 bilhões), ela ocupa agora a 2.418ª colocação no ranking das pessoas mais ricas do mundo. A lista é atualizada em tempo real.