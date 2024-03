Alimentos com magnésio podem aliviar sintomas da menopausa. Veja lista

O magnésio é um nutriente fundamental para o funcionamento do organismo: ele participa de mais de 300 reações químicas do corpo, mas pode se tornar uma peça ainda mais importante quando se leva em consideração o período da menopausa.

Conforme envelhecemos, nossas necessidades diárias de ingestão de magnésio passam a aumentar, chegando a níveis próximos ao do período da adolescência. Nas mulheres, todos os períodos com mudanças hormonais intensas (puberdade, gestação e menstruação) devem ser acompanhadas de um reforço nas doses deste mineral.

O magnésio atua no organismo regulando especialmente a produção de hormônios e células ósseas. Em mulheres que experimentam os sintomas da menopausa, como o fogacho (a constante sensação de calor no fim do período reprodutivo), o nutriente pode ser de grande ajuda já que a origem destes desconfortos é, em sua maioria, hormonal.

Além disso, mulheres pós-menopausa estão no grupo de risco de desenvolvimento de deficiência deste mineral, o que pode aumentar o risco de doenças crônicas que vão da diabetes tipo 2 ao Alzheimer.

“O magnésio está envolvido em centenas de reações bioquícas e do humor, ao regular hormônios, por isso desempenha um papel vital na proteção e equilíbrio da saúde”, explica a nutricionista Taciane Oliveira, consultora de suplementos da Vitafor.

As funções do magnésio O magnésio é um mineral contido em vários alimentos, mas a maior parte do que ingerimos dele não é absorvida pelo organismo, que processa apenas cerca de 40% do que comemos do mineral. Por isso é importante estar atento para que ele não falte.

Além disso, ao reforçar a ingestão, ele ajuda na manutenção da saúde dos ossos, que é prejudicada no período pré e pós menopausa. O magnésio atua regulando o fluxo de cálcio, o ingrediente base do tecido ósseo.

Com isso, ele previne a osteoporose, problema de saúde comum em mulheres com o envelhecimento: uma a cada três mulheres com mais de 50 anos sofre desta doença.

A menopausa é considerada um fator de risco para que mulheres desenvolvam deficiências de magnésio Como reforçar a ingestão de magnésio? A lista com alimentos ricos em magnésio abrangem as nozes, amêndoas e sementes, como as de abóbora e girassol. Entre eles, se destaca o poder das amêndoas: apenas 28 gramas delas contêm 20% das necessidades diárias do nutriente em adultos.

As folhagens de tom verde escuro também costumam ser ricas neste nutriente. De acordo com a nutricionista Gisela Savioli, de São Paulo, tanto a couve como a couve de bruxelas são boas opções para incluir este nutriente.

“O magnésio é o maestro do organismo, coordenando ações e tendo uma poderosa atividade antioxidante. Não é exagero dizer que a cada garfada nós contribuímos para o nosso destino com a prevenção de doenças”, orienta Gisela.

Para a maioria das pessoas, as necessidades de ingestão de magnésio são atendidas apenas com a alimentação, mas é importante fazer exames regulares para avaliar a necessidade de alguma suplementação do mineral, que deve sempre ser prescrita por especialistas antes de ser usada.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!