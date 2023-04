Alonso posta indireta no TikTok após rumores de affair com Taylor Swift

Será que o carro de fuga era uma Aston Martin? Depois de rumores de que o piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, de 41 anos, e a cantora Taylor Swift, de 33, estariam “se encontrando”, o bicampeão mundial publicou um vídeo que deixou os fãs do “novo casal” animados.

Ao som da música ‘Karma’, do álbum ‘Midnights’ (2022), de Swift, Alonso compartilhou um vídeo em seu TikTok para lembrar os fãs da Fórmula 1 que a categoria está de volta neste fim de semana, para o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku.

Para aumentar os rumores, o bicampeão mundial fez questão de dar uma piscadinha para a câmera na estrofe da música “Karma is my boyfriend” (em tradução livre, Karma é o meu namorado).

Na descrição, o piloto da Aston Martin escreveu “Race Week Era”, em referência ao nome da turnê mundial de Taylor Swift, a “The Eras Tour”.

Alonso ainda comentou “Feeling 33”, relembrando a idade da cantora; a música ’22’ e a 33ª vitória na maior categoria do automobilismo, meta do piloto neste fim de semana.

Rumores sobre relacionamento

De acordo com a famosa página de tabloides on-line ‘DeuxMoi’, Taylor Swift e Fernando Alonso estariam “se encontrando”, mas não está claro quando ou onde os rumores começaram.

Recentemente, Alonso e a jornalista Andrea Schlager anunciaram que haviam colocado um ponto final em seu relacionamento. Paralelamente, boatos sobre o rompimento de Taylor Swift com o ator britânico Joe Alwyn vieram à tona, no começo de abril.

Na época, o espanhol publicou: “Queríamos dizer que a nossa relação de casal acabou. Tivemos a sorte de partilhar um tempo fantástico juntos, e continuará a ser, mas de uma maneira diferente”.

Com os rumores levantados pela página, alguns fãs afirmam ter “detectado indícios” do relacionamento nas últimas canções da cantora. Tudo isso causou uma união de forças entre o mundo do automobilismo e os seguidores de Taylor, que se juntaram para “buscar evidências” que comprovem o relacionamento. Nas redes sociais, edições e vídeos do “casal” já circulam e a pergunta que fica agora é: será que teremos um álbum dedicado ao piloto?