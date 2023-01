AM: mulher é encontrada morta com faca cravada nas partes íntimas

Brasil

A mulher foi encontrada em avançado estado de decomposição dentro do terreno policial

28/01/2023 10:46, atualizado 28/01/2023 10:46

Reprodução

Uma mulher identificada como Neuziane de Souza da Silvia foi encontrada morta com uma faca cravada nas partes íntimas, dentro de um posto policial, no Amazonas. O caso aconteceu em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus).

Jovem de 16 anos mata adolescente de 13 a facadas em Sinop (MT)A mulher foi encontrada em avançado estado de decomposição dentro do terreno policial após moradores da área sentirem um forte cheiro na região.

Confira a reportagem completa no Manaus Alerta, parceiro do Metrópoles.

