BBB23. Fred e Marília se chocam ao ver Cézar detonar aliada: “Violento”

Após utilizarem todos os cartões de áudio em pouco tempo, Fred Nicácio e Marília receberam mais privilégios para acompanharem a festa do BBB23 da última quarta-feira (25/1). Os aliados, que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, ficaram em choque ao verem Cézar Black detonando Domitila Barros durante um papo com Gabriel Tavares.

“Posso ser um cara grosso, arrogante, frio e calculista, como as pessoas falam, mas eu não minto. Vocês não são minha opção de voto, porque tem pessoas antes”, disse o modelo. Foi aí, então, que o enfermeiro soltou o verbo contra a Camarote. “Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. A Domitila… Não aguento mais essa mulher”, pontuou.

Fred e Marília, que disputam a preferência popular para voltar ao BBB23, ficaram em choque com a declaração do baiano e não pouparam críticas ao aliado. “Achei o jeito que o Cézar falou da Domitila muito violento”, opinou a maquiadora. “Muito violento e sem consideração. ‘Não me desce aquela mulher’, ele falou”, completou Nicácio.

Quarto SecretoApós serem os mais votados na disputa contra Key Alves e Gustavo, Fred Nicácio e Marília foram para o Quarto Secreto. No local, a dupla pode acompanhar as imagens da casa, mas tem áudio limitado. Nesta quinta-feira (26/1), Tadeu Schmidt anunciará quem deixa o programa e quem volta ao jogo do BBB23.

O vencedor da dinâmica participará da Prova do Líder, terá imunidade e ainda poderá vetar alguém da dinâmica de hoje.