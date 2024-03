Amigos e familiares lamentam falecimento de Romildo Rogério de Oliveira

Amigos e familiares, receberam uma notícia triste nesta terça-feira (12) de março, ao serem informados sobre o falecimento de ROMILDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, que prestava serviço para a EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento).

ROMILDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, que a dias estava numa Unidades de Saúde, era acompanhado no tratamento do câncer, mas seu quadro clínico agravou, devido as complicações e acabou não resistindo.

Familiares e amigos de ROMILDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (53 anos) lamentam a morte, expressando homenagens nas redes sociais.

Neste momento de dor, a equipe do Site Itamaraju Notícias se solidariza com à família e amigos.