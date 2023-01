Amor em chamas: na Globo, fogo de Kalimann e Loreto chegou a incomodar

A separação repentina de Rafa Kalimann e José Loreto, curiosamente a um mês do Carnaval, pegou a todos de surpresa, até mesmo pessoas mais próximas a eles. Em sua mais recente entrevista, justamente concedida à coluna LeoDias na semana passada, durante um evento em Salvador (BA), Rafa estava sozinha. A justificativa foi incompatibilidade de agenda. Loreto, como se sabe, está gravando Vai na Fé, nova novela das 19 horas na qual ela faz participação como par romântico dele. Até aqui, o casal não deixou pistas do que teria ocorrido.

Mas enquanto a coluna LeoDias trabalha para trazer a resposta, relembre o quão intenso foram esses cinco meses de namoro.

Antes do romance ser oficializado, nossa reportagem já estava por dentro do assunto. Semanas antes deles anunciarem o namoro no show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, entramos em contato para confirmar, mas ambos se calaram.

Rafa Kalimann e José Loreto

Rafa Kalimann e José LoretoManuela Scarpa/Brazil News

Eles não são mais um casalReprodução

Rafa Kalimann e José Loreto foram fotografados juntos em uma praia. Início do caso aconteceu nos bastidores do Domingo com Huck Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann e José LoretoMontagem/Reprodução/Instagram

José Loreto e Rafa KalimannGlobo/João Miguel Júnior/Twitter/Reprodução

Rafa Kalimann é flagrada conversando com José Loreto durante evento em SalvadorReprodução/Instagram

Rafa Kalimann é ex-BBB’Reprodução/ Instagram

José Loreto e Rafa Kalimann José Loreto e Rafa Kalimann (Foto: Thyago Andrade/Brazil News)

Rafa Kalimann e José LoretoReprodução/Instagram

O último relacionamento público de Loreto foi o casamento com Débora Nascimento. Eles ficaram juntos por sete anos, de 2012 a 2019, e tiveram uma filhaRepdoução

Casal anunciou namoro após fofocas nos bastidores da Globo

Levamos até Loreto, por mensagem de WhatsApp, algumas observações que funcionários da Globo fizeram. Segundo esses profissionais de bastidores, não tinha local nem hora para beijos e amassos entre eles. A pegação acontecia em vários cantos da emissora entre um intervalo e outro no trabalho.

Foi então que, no mesmo dia em que descobriram que a fofoca havia tomado tais proporções e se espalhado pelos corredores da Globo, o casal apareceu junto no evento mecionado acima.

O romance, ao longo desses cincos meses, foi marcado por declarações públicas de amor, participações juntos em programas de TV, trocas de carinho em praias e viagens, sem resistência aos flagras.

Indiscrição no amor, trabalho juntos e o Carnaval 2023

Com vários amigos em comum, Kalimann e Loreto demonstaram que tinham muita sintonia. Ela, principalmente, fazia questão de mostrar que estava realmente muito apaixonada pelo ator.

Por fim, quis o destino que eles fossem trabalhar juntos. Na nova trama das 19 horas, com estreia agendada para essa segunda-feira (16/01), Kalimann faz uma participação especial. Sua personagem vive um breve relacionamento com o de Loreto. Até aí, tudo ok.

Mas, cabe ressaltar, ela foi anunciada como Embaixadora do Camarote Salvador, pela Brahma. Sendo assim, a apresentadora passará três dias de Carnaval por lá, além de marcar presença em um outro Camarotes do Rio de Janeiro. Já Loreto, não terá tempo para a folia.

