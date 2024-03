Ana Hickmann se manifesta sobre decisão judicial: “Está proibido”

Depois desta coluna descobrir que a juíza da Vara de Violência Doméstica de Itu, interior de São Paulo, proibiu que Ana Hickmann e Alexandre Correa usasse a imagem do filho do casal, Alezinho, de 10 anos, a apresentadora se manifestou sobre a decisão judicial. “Está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo”, disse através de sua assessoria jurídica sobre o ex-marido.

“O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann para proteger a si e ao filho da exposição cometida por Alexandre Correa. Com essa decisão, Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, como publicação em rede social e na imprensa”, informava um trecho da nota.

No comunicado, Hickmann ainda destacou que o empresário está proibido de citá-la: “Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação”.

A defesa da artista concluiu alegando que a prioridade dela sempre foi cuidar do primogênito. “Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor”, encerrou.

A decisão é recente e categórica, valendo para a apresentadora e seu também seu ex-marido: a partir de agora, os dois estão terminantemente proibidos de expor a imagem do menor, seja via áudio, imagem ou vídeo em relação a qualquer assunto que diga respeito ao processo decorrente de violência doméstica movido por Ana. Se o fizerem, estarão violando os chamados “direitos da criança” e deverão remover as postagens dentro de 48 horas.

A medida é claramente uma forma de proteger o menor que vem, repetidamente, sendo exposto no meio de todo esse fuzuê. Vale lembrar que “Alezinho”, como é chamado, já foi até mesmo registrado pelo pai em uma fala na qual supostamente desmentia a agressão que a mãe alega ter sofrido por parte de Alexandre Correa.

Além disso, os dois não poderão, por ordem da juíza, expor fatos e documentos referentes ao caso. Essa medida, no caso, visa, provavelmente, evitar maiores turbulências no processo, que corre sob segredo, e também preservar as partes e garantir o devido processo legal. Em letras claras: que a justiça seja, de fato, feita, sem conturbações externas desnecessárias.

Bom, desde que esta saga começou, parece que estamos diante de um primeiro vislumbre de alguma sanidade, não é mesmo? Que nesta Páscoa que se aproxima, o filho do ex-casal ganhe não somente ovos de chocolate, mas, também, um pouco de paz e preservação. A criança merece.