Ana Paula Renault rebate acusações de Nikolas: “Ele mentiu!”

O barraco entre Ana Paula Renault e Nikolas Ferreira ainda não chegou ao fim. Em áudio enviado com exclusividade à coluna LeoDias, a ex-BBB rebateu a acusação feita pelo parlamentar no início da tarde desta sexta-feira (10/3), em entrevista a nossa reportagem, e afirmou que em momento algum o perseguiu no aeroporto.

“Ele mentiu! Depois que saí do avião eu não segui ele. Isso é para vocês verem o tamanho do mau caratismo desse ser abjeto. É tão mentira que no meus stories eu gravo, eu tinha acabado de sair do avião, estava indo para o desembarque, gravei stories caminhando sozinha, sem perseguir ninguém. Ver uma pessoa mentindo sobre um fato, não dá, sendo que tenho provas e as provas estão nos meus stories. Eu não segui ninguém, é um absurdo”, declarou Ana Paula.

Deputado Nikolas Ferreiras e ex-BBB e Ana Paula Renault

Prints de vídeos de Nikolas Ferreiras e Ana Paula Renault Reprodução

Ainda à coluna, Ana Paula também rebateu a fala que Níkolas a chama de desequilibrada.

“Eu sou desequilibrada, sou barraqueira, porque eu indaguei um parlamentar, um funcionário público sobre a quebra, a falta de decoro dele no plenário, quando ele teria que estar lá nos representando?” questionou a jornalista.

