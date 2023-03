André do Prado, deputado apoiado por Tarcísio de Freitas, é eleito presidente da Alesp

Com a posse da nova legislatura, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) votaram para definir o novo comandante da Casa. Entre os dois parlamentares que disputaram o pleito, André do Prado (PL) e Carlos Giannazi (PSol), o parlamentar filiado ao Partido Liberal – do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – sagrou-se vitorioso com 89 votos dos 94 disponíveis. A informação já tinha sido antecipada pela Jovem Pan, num movimento que acaba com a hegemonia de quase 30 anos do PSDB no comando da Alesp. “Jamais imaginei chegar aqui como deputado e hoje tenho essa honra dada por vocês, deputados, de ser eleito presidente desta casa. Durante essa presidência, essa tribuna seguirá aberta e plural. Que todos os deputados possam apresentar os anseios do nosso povo”, disse o novo presidente da Casa. Apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Prado passará a comandar a Casa no próximo biênio 2023-2024. Mesmo em oposição ao governo estadual, o Partido dos Trabalhadores (PT) orientou sua bancada a votar de maneira favorável à eleição de André. “Tenho sim afinidade muito grande com PSOL e com Giannazi, mas neste caso eu estou seguindo a orientação do Partido dos Trabalhadores, então vou votar em André do Prado, fazendo uma recomendação a ele, que abrace a causa da renda básica da cidadania”, disse o petista Eduardo Suplicy (PT). Giannazi obteve apenas cinco votos, ou seja, de todos os integrantes de seu partido que conquistaram uma cadeira na Alesp. Além do apoio obtido pelo Palácio dos Bandeirantes, André – que está no se quarto mandato como deputado federal – também é considerado próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Antes de ingressar na carreira de legislador, do Prado foi prefeito de Guararema.

