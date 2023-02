André Ramos é o novo Diretor de Jornalismo do Grupo Jovem Pan

O Grupo Jovem Pan acaba de anunciar André Ramos como o novo Diretor de Jornalismo e Esporte. O executivo chega à companhia com o objetivo de liderar uma equipe de profissionais e produzir programação jornalística e esportiva multiplataforma para uma das empresas de comunicação mais tradicionais do Brasil, com 80 anos de história. Ramos é um jornalista experiente, tendo iniciado sua carreira como repórter e apresentador na cidade de Campinas, em São Paulo, na afiliada da Globo, EPTV. Em seguida, ocupou cargos de liderança em São Paulo, trabalhando no SBT e na RedeTV!, antes de se tornar Diretor de Jornalismo na RecordTV, tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro. Com sólida experiência em coberturas internacionais, Ramos atuou por três anos na CNN Brasil, onde foi um dos executivos responsáveis por montar o projeto, além de ter atuado na sucursal de Brasília e como Diretor-Geral de Jornalismo na sede em São Paulo.

O jornalista celebra essa nova fase em sua carreira. “É uma honra estar em uma empresa com uma marca tão sólida na comunicação brasileira, presente na memória afetiva da população de todo o país, com uma capilaridade incrível. Trago minha bagagem para colaborar com a empresa, meus colegas e com o jornalismo nacional, o que é muito mais do que um compromisso, é uma marca registrada da Jovem Pan”, afirma. A Jovem Pan News estreou em 2021 e rapidamente se tornou um fenômeno de audiência e popularidade tanto na TV como na internet, fazendo frente a concorrentes como CNN e GloboNews. O presidente do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, destaca que a chegada de André Ramos é “uma etapa importante na evolução da empresa”. “Temos um plano ambicioso de crescimento e fortalecimento da nossa marca, e Ramos tem o perfil ideal para nos ajudar a alcançar esses objetivos. Ele tem ampla experiência em jornalismo e gestão de equipes e já contribuiu para o sucesso de grandes empresas de comunicação. Estamos animados para trabalhar com ele e elevar ainda mais a qualidade e o impacto da nossa programação”, diz Araújo.

Com a chegada de André Ramos, a Jovem Pan renova seu compromisso com o jornalismo de qualidade, ético e independente, e se prepara para ampliar ainda mais a sua presença e influência no cenário da comunicação brasileira. “Acreditamos que a Jovem Pan tem um papel importante a desempenhar na sociedade, e vamos trabalhar incessantemente para alcançar esse objetivo”, conclui o novo Diretor de Jornalismo e Esporte.