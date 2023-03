Bilhetes para o sorteio de março da Nota Premiada Bahia já estão disponíveis

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de março da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, que terá resultado divulgado no próximo dia 23, uma quinta-feira. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante de compras feitas ao longo do mês passado. Para verificar, basta fazer login no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, escolher a opção “Minha Conta” => “Bilhetes” e filtrar a busca pelo mês de fevereiro.

O resultado do sorteio será divulgado no site da campanha e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazbahia no Twitter e @sefaz.govba no Facebook. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal.

A Nota Premiada conta com mais de 698 mil participantes inscritos. Para participar, é necessário cadastrar-se no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples, no qual também é preciso escolher até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades por ele escolhidas recebem pontos revertidos em repasses financeiros. A cada quatro meses, R$ 3 milhões são distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 544.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora da Nota Premiada, desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 3,5 mil pessoas, das quais 2.161 moram na capital, 1.338 no interior e uma fora do estado.