Andressa Urach polemiza ao se fantasiar de personagem bíblico

Andressa Urach está sob os holofotes novamente! A modelo divulgou conteúdo adulto com Wandy Uchôa no Privacy e causou burburinho na web ao publicar uma foto vestida de Eva ao lado da influencer trans.

No clique, que foi publicado no Instagram na noite de quinta-feira (18/01) para anunciar a nova parceria – gravada no ano passado – Andressa está com um sutiã de folhas enquanto posa junto com Wandy, que está vestida de diabinha: “Essa Eva dá diferente”, brincou ela na legenda da foto.

Em seu próprio perfil, Uchôa também deu detalhes sobre como foi gravar a cena com a ex-A Fazenda.

“Eu achei muito de boas, afinal, estamos falando de Andressa Urach. Vocês acham que é uma coisa muito absurda porque nunca gravaram, nunca tiveram contato. Pra quem é desse meio, é tão natural”, afirmou, antes de completar:

Anão-Pistolinha-Quem-É-Andressa-Urach-2

Andressa Urach quebrou a internet após vídeos de sexo com o anão Pistolinha vazarem nas redes sociais Reprodução/Instagram

Andressa Urach – ABRE

Ele se mudou para São Paulo ainda com 18 anos. “Não aceitava mais a zueira da galera, não queria mais ser só o anãozinho do interior”, disse Reprodução/Instagram

Andressa Urach

Andressa Urach realiza fetiche e grava cenas de sexo com anão, vestida de Branca de Neve e filmada pelo filho, Arthur Urach Reprodução

Anão-Pistolinha-Quem-É-Andressa-Urach2

O ator pornô nasceu no interior da Bahia e era o único anão da cidade Reprodução/Instagram

Anão-Pistolinha-Quem-É-Andressa-Urach3

O seu apelido veio da época em que trabalhava como cobrador de ônibus e tinha uma pistola Beretta que era “pequenininha” Reprodução/Instagram

Jeferson Reis e Andressa Urach

Jeferson Reis e Andressa Urach Foto: Instagram/Reprodução

andressa-urach_resized_compressed

Andressa Urach

Andressa Urach

Andressa Urach revela plano de “aposentadoria” dos conteúdos adultos Instagram/Reprodução

andressa Urach

Influencer Andressa Urach Redes Sociais/Reprodução

_1 aaaa andressa urach__resized_compressed

Nova tatuagem de Andressa Urach Reprodução

_1aaaa andressa urach4_resized_compressed

Nova tatuagem de Andressa Urach Reprodução

“É igual às novelas da Globo que vocês assistem. Não tem a cena de ‘vuc vuc’ [sexo] lá? Por trás daquela cena tem várias pessoas gravando. É super de boas, super profissional”, garantiu.

Ao divulgar a imagem da parceria com Urach, Wandy escreveu: “Para deixar aqui eternizado o dia que gravei com a maior de todas, Andressa Urach. Todos que jogam hate deviam ter a oportunidade de conhecer essa mulher incrível e com uma energia surreal! Já era fã e hoje sou o dobro”, elogiou.

Nos comentários da foto, na qual ela pergunta se querem ser o Adão delas, os seguidores da influenciadora, conhecida por causar nas suas gravações, mostraram não ter aprovado a escolha do personagem:

“Vai queimar no inverno”, disparou um. “Usar referência bíblica para esse tipo de conteúdo não é legal!”, afirmou outra. “Tá brincando com coisa séria, menina… Não te julgo, de jeito nenhum te julgo… Mas usa outros temas, deixa as coisas de Deus de fora disso… Sucesso pra ti e que Deus te proteja!”, desejou uma terceira.

Fetiche mais chocante Polêmica, Andressa Urach bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira e deu detalhes do seu trabalho, que agora está restrito a produzir conteúdos adultos para as plataformas de 18+, como Privacy e OnlyFans.

Para esta jornalista, a ex-Miss Bumbum contou qual será seu próximo projeto: uma cena transando com dois homens e outra com três. “Acho que vai ser o [conteúdo] mais chocante que já fiz”, disse, com exclusividade.

“Eu gosto, sim, de escandalizar, mas, nesse caso, eu tinha fetiche mesmo. Vou gravar com dois homens e depois com três homens. Vou realizar meus fetiches. Acho que vai ser o mais chocante que já fiz”, frisou, ao ser questionada se suas produções eram fantasias sexuais ou apenar para criar engajamento. A modelo já fez vídeo transando com um anão, com um cadeirante e com uma mulher, chocando fãs, seguidores e os internautas mais conservadores.

O primogênito de Andressa, Arthur Urach, é quem grava mãe durante os atos e, por conta disso, uma vidente chegou a prever que a loira engravidaria do próprio filho. “Achei um absurdo e já até falei com meu advogado para processar essa mulher. Meu filho é meu funcionário. Ele trabalha comigo. Ele é meu câmera, recebe por isso. Não existe nada além de trabalho”, garantiu.

Arthur já declarou que, para ele, ver a genitora transando é normal e que, além das especulações, durante as cenas, tudo é pensado e planejado. “Eu sou atriz. Fiz teatro para isso. Tenho até DRT. Para mim é trabalho”, ressaltou numa outra ocasião, ao esclarecer que não se intimida em ter relações sexuais na frente do filho mais velho.

Recentemente, Andressa anunciou que em 4 anos pretende se “aposentar” de vez. A moça, que foi evangélica e largou a igreja para voltar a se prostituir, informou que largou a vida de acompanhante, para se dedicar apenas aos sites para maiores. A musa falou que ganhou R$ 500 mil em apenas 23 dias e, pelo feito, recebeu um troféu de um de “campeã em tempo recorde”, por ser umas das meninas que mais ganhou grana nesse espaço de tempo no Privacy.

“Sim, pretendo [me aposentar], pois o dinheiro que eu ganho invisto em imóveis baratos para alugar, o que me gera renda e também aplico em outros projetos para que eu possa me aposentar. Eu coloquei essa meta de 4 anos, mas eu mudo bastante de ideia, então não posso afirmar [de fato] que vou parar”, ponderou.

Sobre sua relação com a igreja, Urach preferiu não responder, alegando que é um tema que ainda a magoa. “Eu não gosto de falar sobre a igreja. Esse assunto me faz muito mal”. Mas, ao ser perguntada se acha que sua profissão é pecado, Andressa foi categórica: “Tudo que não vem da fé é pecado. E quem perdoa pecados é Jesus. Eu creio em Jesus e acredito na salvação da minha alma, pois a salvação é um presente de Deus e Deus não tira presente de ninguém”.

Andressa Urach encerrou destacando que tem livre arbítrio para ser quem quiser e trabalhar com o que bem entender. “Eu não ligo para esses religiosos que falam que vou para o inferno. Mais fácil eles irem pelos julgamentos deles. Não faço mal a ninguém. E [sobre o] meu trabalho eu sou livre pra fazer o que bem entendo. Ninguém paga minhas contas. Nos dias que mais precisei, ninguém estava lá para ajudar e no julgamento da minha alma, sou eu que vou prestar contas a Deus pelos meus atos. Então estou em Paz com Deus”, finalizou.