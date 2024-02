Novo diretório municipal do PODEMOS, promete renovação política em Itamaraju

No cenário político em constante evolução, a nomeação de Heitor Malaquias Nascimento como presidente municipal do PODEMOS e o médico Dr. Rômulo Vieira (vice-presidente), moldaram novas perspectivas para o futuro da legenda, mas também o panorama político local.

Recentemente, o recém presidente Heitor Malaquias, participou de evento na capital do estado, onde reforçou seus laços políticos com a Deputada Federal Renata Abreu (presidente nacional do PODEMOS) e Raimundo Costa atualmente deputado federal pela Bahia a frente da presidência estadual do partido, firmando assim decisões que tendem para uma renovação e compromisso com os valores democráticos.

Sob a liderança do recém-eleito diretório municipal, o partido PODEMOS se compromete a promover uma política transparente, inclusiva e voltada para as necessidades reais da população. A direção de Heitor Malaquias e Rômulo Vieira traz consigo uma visão progressista e um conjunto de ideais que visam unir, construir e servir o povo itamarajuense.

Um dos principais pilares dessa nova gestão é a promoção da participação cidadã. Onde convida a população a FILIAR-SE ao PODEMOS e estabelecer uma pluralidade de ideias, também em criar canais abertos de comunicação com a comunidade, ouvindo ativamente suas preocupações, ideias e sugestões. Acreditamos firmemente que uma democracia saudável só pode florescer quando os cidadãos são verdadeiramente ouvidos e representados.

O foco inicial do presidente Heitor Malaquias Nascimento e Rômulo Vieira (vice-presidente), inicialmente será a filiação de novos participantes, mas também reforça a possibilidade do lançamento de candidatura próprio na disputa da prefeitura municipal de Itamaraju.

O Partido PODEMOS está determinado a abraçar novas ideias, tecnologias e abordagens que possam melhorar a vida dos cidadãos e enfrentar os desafios, desde a promoção da sustentabilidade ambiental até a construção de uma economia mais inclusiva e justa, destacou o presidente Heitor Malaquias.

Convidamos todos os cidadãos a se juntarem a nós nessa jornada rumo a um futuro mais justo, igualitário e próspero, reforçou o vice-presidente Rômulo Vieira.