Andressa Urach relembra affair com Lucas Lucco: “Delícia”

Nesta segunda-feira (29/1), em conversa com o podcast Selfie Service, no YouTube, Andressa Urach causou mais uma polêmica ao relembrar o affair que viveu com Lucas Lucco. A modelo afirmou já ter se relacionado com o cantor e garantiu que ele poderia render um bom conteúdo para as plataformas direcionadas a maiores de 18 anos. “Aquele tanquinho”, disse.

“Eu acho até que já peguei. [Esse] famoso que peguei e nunca contei mas que acho que daria um conteúdo delícia é o Lucas Lucco. Aquele tanquinho dele ia dar bom. O Arthur [Urach] nem sabe que fiquei com ele”, continuou se referindo ao filho mais velho.

Urach seguiu o bate-papo com Lucas Selfie esclarecendo que tudo aconteceu antes dele fazer sucesso: “Ele está solteiro agora, nunca mais fiquei com ele. Eu não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou A Fazenda. Ele não era nem tão famoso”.

Andressa frisou, na época, que viu potencial artístico no rapaz e chegou até dar um conselho. “Lembro que fui ao show dele, fiquei com ele e, na van, ainda falei: ‘Se você focar, vai fazer mais sucesso que o Luan Santana’. Ele estava começando a se destacar”, pontuou.

Animada com o tema da entrevista, Andressa Urach ainda revelou que tem vontade de participar do De Férias com o Ex Brasil e insinuou que, além de Lucco, poderiam “sair do mar” Neymar, Cauã Reymond e Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o reality da MTV promove o encontro de antigos parceiros sexuais com os participantes do programa. Eita!