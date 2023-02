Angolano é preso pela PF acusado de fraude milionária contra a Caixa

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente na noite desta quinta-feira, 23, um angolano acusado de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Federal de Criminal do Rio de Janeiro. O homem foi preso na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, na cidade de Assis Brasil, no Acre. Com ele foram apreendidos U$ 2.309 (dois mil trezentos e nove dólares) e R$ 314,00, além de cédula de identidade de estrangeiro falsa. Ele tentava fugir do país. Segundo apurações da própria PF, o prejuízo causado passa de R$ 1,5 milhão. A ação faz parte de operações efetuadas em abril de 2020 e novembro de 2022 pela PF do Rio de Janeiro, contra uma organização criminosa acusada de cometer fraudes para a consecução de saques e transferências. Segundo o órgão, foram identificadas fraudes em detrimento do Auxílio Emergencial. O estrangeiro foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia e contou com o apoio da Polícia Militar do Acre. De acordo com a PF, o preso será conduzido para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional fluminense. A Jovem Pan procurou a Caixa Econômica Federal. A nota será atualizada assim que o banco se pronunciar.

