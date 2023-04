Veja qual filme a Globo exibirá nesta sexta (7/4) na Sessão da Tarde

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (7/4), a Globo irá exibir o filme Pedro Coelho.

Pedro é um coelho super travesso que, ao lado de suas irmãs, apronta todas no campo onde mora. Nada diverte mais a bola de pelos do que pregar peças no mal-humorado Thomas McGregor, que detesta animais.

Sob direção de Will Gluck, o elenco conta com Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, James Corden, Margot Robbie, Rose Byrne, Sam Neill e Sia.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h40.

