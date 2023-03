ANP multa postos de combustíveis e distribuidoras em 15 Estados

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fiscalizou postos de combustíveis em 15 Estados entre os dias 20 de fevereiro e 2 de março. Durante a megaoperação, em todos os Estados foram encontradas falhas de operação, volume e segurança. Em São Paulo foram 49 postos fiscalizados e no município de Osasco, por exemplo, foram encontrados problemas em três estabelecimentos, que foram devidamente multados pela agência. As autuações variam entre R$ 5 mil e R$ 5 milhões. Após a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, o Governo Federal estimou um aumento médio de R$ 0,34 por litro de gasolina e de R$ 0,02 por litro de etanol. Entretanto, foi verificado nas bombas uma alteração bem maior do que o esperado, com R$ 0,60 de aumento médio para a gasolina e até R$ 0,20 para o etanol. A ANP também vai divulgar um balanço, na semana que vem, sobre o diferencial de preços antes e depois da reoneração.

*Com informações do repórter David de Tarso