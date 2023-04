Anvisa libera fabricação dos produtos da marca Fugini após nova inspeção

Nesta segunda-feira, 10, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspenção de fabricação e comercialização de alimentos da marca Fugini. A empresa alimentícia foi autorizada a vender produtos fabricados a partir de 27 de março, com exceção de daqueles que contenham ingredientes que causam alergias alimentares. Toda a produção fabricada ou adquirida antes de 27 de março não poderá ser comercializada. A fábrica localizada em Monte Alto, São Paulo, passou por nova inspeção sanitária conduzida pelo Centro de Vigilância Sanitária, entre 3 e 5 de abril. A equipe avaliou as reformas no estabelecimento e as adequações em seus procedimentos de modo a cumprir com as determinações da vigilância sanitária. “Até o momento, a empresa Fugini cumpriu grande parte das determinações da autoridade sanitária, adequou rapidamente sua planta fabril e seu processo de fabricação, podendo retomar parte da fabricação no local”, afirmou a Anvisa.

A empresa produz molhos de tomate, maionese, mostarda, ketchup, batata palha e conservas vegetais. No final de março, a Anvisa havia suspendido a comercialização dos produtos da marca. Segundo o órgão, a medida preventiva foi tomada após a realização de inspeção sanitária na fábrica paulista, em que foram identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros. Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final, aponta o órgão de vigilância. “Alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, conforme Código de Defesa do Consumidor, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Assim, o recolhimento de alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor”, informa a Anvisa.

Pelas redes sociais, a Fugini se manifestou sobre o ocorrido. Em nota, afirmou que a fábrica vistoriada já alterou os processos e procedimentos internos indicados. “Seguindo nosso estilo transparente e de respeito aos consumidores, faremos o seguinte esclarecimento sobre as informações incorretas que têm sido divulgadas pelas mídias sociais. Passamos por um processo de vistoria em uma de nossas fábricas, na cidade de Monte Alto – SP, que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados. Importante destacar que não há nenhum lote com recall e a comercialização e consumo dos nossos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo”, afirmou a empresa.