Ao lado de Jerônimo, secretária Larissa Moraes entrega sistema de abastecimento de água em Dom Basílio

Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Jerônimo Rodrigues e Larissa Moraes 04 de abril de 2024 | 17:10

Nesta quinta-feira (4), a secretária estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Larissa Moraes, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), comemorou a entrega de diversas melhorias em várias áreas no município de Dom Basílio, localizado no Sudoeste baiano. Larissa destacou a inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento de Água nas localidades de Caenda e Alagadiço.

“Hoje, ao lado do nosso governador Jerônimo Rodrigues, que trabalha incansavelmente para melhorar a qualidade de vida de todos nós baianos, nos reunimos no município de Dom Basílio para realizarmos uma série de entregas aos nossos munícipes. Foram contempladas as áreas da segurança, educação, transporte e, obviamente, água”, declarou Larissa.

“Assim, demos por entregue o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da localidade de Caenda e Alagadiço, permitindo que centenas de pessoas tenham abastecimento hídrico em suas residências. Governo presente, não apenas investe, aplica e executa, mas faz questão de estar junto, lado a lado, para entender melhor a necessidade da nossa gente”, complementou a secretária.

Neste mês do aniversário do município, quando os munícipes celebram 61 anos de emancipação política, o governo realizou entregas que somam R$ 30 milhões. Além do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, foram entregues uma escola de tempo integral moderna e equipada, transporte escolar de qualidade para encurtar a distância entre a zona rural e a sede, uma unidade de saúde da família e uma ambulância para reforçar os atendimentos médicos.

Na ocasião, também foram inaugurados pelo governador baiano e sua equipe uma delegacia e um pelotão da Polícia Militar para garantir mais segurança à população.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a satisfação em estar realizando as entregas no contexto de uma data relevante para a população de Dom Basílio. “Viemos fazer entregas importantes nesse município tão querido. Também me comprometi com a população, fazendo novos anúncios de água, de estradas e de pavimentação de praça. Então, hoje é dia de alegria, de confraternizar, para que o povo de Dom Basílio se sinta cada vez mais bem tratado”, concluiu o governador.

Comentários