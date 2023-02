Inscrições para a edição de verão do Teixeira Sport Festival começam hoje (14); saiba como participar

Boa notícia para os atletas teixeirenses: entre os dias 04 e 12 de março, ocorrerá a edição de verão do Teixeira Sport Festival. Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — com o apoio do Supermercados Rondelli, Ambev, E-Cosmetics e da Viação Santa Clara — , o evento busca fomentar o esporte no município, impulsionar o lazer da cidade e aquecer a economia local.

As modalidades esportivas contempladas são: vôlei de praia, beach tennis, futevôlei e basquete. Todos os torneios serão realizados na Praça Padre Apparecido, próxima a Avenida Getúlio Vargas, com início às 8 horas. As inscrições começaram nesta terça (14) na Secretaria de Esporte e Lazer (para vôlei, basquete, futevôlei), e no site gratuito LetzPlay para beach tennis (clique aqui). Confira programação completa:

04/03 (SÁBADO)

Modalidade: Beach Tennis

05/03 (DOMINGO)

Modalidade: Futevôlei

11/03 (SÁBADO)

Modalidade: Basquete

12/03 (DOMINGO)

Modalidade: Volêi

Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer portando cópias do RG ou CPF, e do comprovante de residência. Aqueles com idade entre 15 e 17 anos deverão se apresentar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Endereço: Rua Manaus, 300, bairro Recanto do Lago

Telefone: (73) 3011-2723

