Ao menos 11 políticos patrocinaram posts sobre ato na Paulista

Apoiadores de Bolsonaro (PL) impulsionaram publicações sobre o evento nas redes sociais; os 28 posts tiveram cerca de 240 mil impressões

Bolsonaro convocou apoiadores para ato na avenida Paulista, em 25 de fevereiro, para se se defender de “todas as acusações” que têm sofrido nos últimos meses reprodução

PODER360 24.fev.2024 (sábado) – 22h39



Políticos patrocinaram publicações sobre o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será realizado no domingo (25.fev.2024) na avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com dados da Meta (Facebook e Instagram), os 28 posts contabilizados pelo Poder360 tiveram cerca de 240 mil impressões. O número é referente ao número de vezes que o anúncio apareceu na tela dos usuários. As impressões individuais dos posts patrocinados variaram de 1.000 a 40.000.

De 12 a 24 de fevereiro, ao menos 11 políticos impulsionaram publicações favoráveis ao evento de Bolsonaro. Dentre eles, estavam senadores, deputados estaduais, deputados federais, vice-prefeitos e vereadores.

O deputado estadual Rafael Zucco (PL-SP) foi o político que mais promoveu anúncios sobre o evento com 10 posts.

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) foi quem pagou o valor mais alto para patrocinar uma das publicações com a média de R$ 200 a R$ 299. “Vamos defender nossos valores”, escreveu o congressista no post do Instagram.

O orçamento mínimo para a criação de um anúncio é de R$ 35,14 e tem uma estimativa de 801 a 2.300 contas alcançadas por dia e média de 19 a 54 cliques no link. Dos 11 políticos analisados pelo Poder360, todos pagaram mais de R$ 100 na promoção das publicações.

Saiba quem são os políticos que patrocinaram posts sobre o ato:

Elton Cristo, deputado estadual do Rio de Janeiro;

Rafael Zucco, deputado estadual de São Paulo;

Maryanne Mattos, vereadora de Florianópolis (SC);

Henrique do Paraíso, vice-prefeito de Sumaré (SP);

Marcio Bittar, senador;

Airton Souza, vereador de Canoas (RS);

João Henrique, deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul;

Joaquim Roriz Neto, deputado distrital de Brasília (DF);

Thiago Manzoni, deputado distrital de Brasília (DF);

Nicoletti, deputado federal;

Fábio Villa Nova, vereador de Tatuí (SP).