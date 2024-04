Ao vivo: Bolsonaro realiza ato em Copacabana, no Rio

Ex-presidente busca mostrar força política neste domingo (21.abr); evento usará 2 trios e deve ocupar grande parte da orla carioca

Na foto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia durante ato realizado em 25 de fevereiro, na avenida Paulista PODER360 21.abr.2024 (domingo) – 9h38



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza neste domingo (21.abr.2024) ato com apoiadores em Copacabana, no Rio. A carreata ficará no cruzamento da avenida Atlântica com a rua Bolívar. O evento reunirá ao menos 3 governadores, 9 senadores (11% do Senado) e 47 deputados federais (9% da Câmara), segundo levantamento do Poder360.

O ex-chefe do Executivo pretende mostrar força política por meio de nova manifestação popular, como fez na av. Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro. Desta vez, o ex-presidente contará com o mesmo número de governadores (3). Há ainda cerca de 56 congressistas que confirmaram presença.

Em São Paulo, 4 governadores compareceram: Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

Desta vez, Caiado não está confirmado, mas o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deve prestigiar a manifestação no seu Estado.

O ato é organizado pelo pastor Silas Malafaia. Segundo ele, quanto à estrutura, deve se repetir a mesma usada no ato da avenida Paulista, em 25 de fevereiro. Serão utilizados 2 trios, 3 tendas, seguranças e grades. A expectativa é ocupar grande parte da orla de Copacabana.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmite ao vivo o ato.

Assista:

Leia o infográfico abaixo com os detalhes do ato de Bolsonaro:

Leia a lista dos aliados de Bolsonaro que estão previstos para discursar no ato:

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama; Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador; Gilson Machado, ex-ministro do Turismo; Cláudio Castro (PL), governador do Rio; Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal; Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal; Magno Malta (PL-ES), senador. OUTROS CONVIDADOS A manifestação no Rio de Janeiro deve levar metade dos deputados federais que compareceram à av. Paulista. Foram 92 congressistas da Casa Baixa (18%) no ato de São Paulo. A expectativa é de que também haja baixa no número de senadores.

Há 2 meses, 11 representantes da Casa Alta prestigiaram o ex-presidente (13% do total). Desta vez, a expectativa é de que 9 compareçam. Leia abaixo a lista de deputados federais que devem ir ao ato na praia de Copacabana com apoiadores de Bolsonaro:

Leia abaixo a lista de senadores que devem estar presentes:

SEM FAIXAS Na 5ª feira (18.abr), Bolsonaro publicou novo vídeo em suas redes sociais convocando seus apoiadores para o ato em Copacabana, no Rio.

De acordo com Bolsonaro, o ato será em defesa da democracia e pela liberdade. “O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro, é o futuro de todos nós, dos nossos filhos e dos nossos netos”. Bolsonaro também pediu que os manifestantes não levem cartazes ou faixas.