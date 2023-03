Lula retoma agenda e mantém reunião com ministros e líderes do governo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manteve sua agenda nesta sexta-feira, 24, e participará da reunião do Conselho Político que havia sido desmarcada. O evento foi postergado para as 15h. O petista foi diagnosticado com uma pneumonia leve após passar por exames no hospital Sírio Libanês de Brasília na noite desta quinta-feira, 23. Ele não precisou ficar internado e já retornou para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Participarão do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União), além dos senadores Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, e Jaques Wagner, líder do Governo no Senado, do deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, e do chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio.

Em função do problema de saúde, o início da viagem dele para a China, programada para este sábado, 25, foi adiado para o domingo, 26. “O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no Hospital-Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, afirmou, em nota, o Planalto. O médico oficial do presidente, o doutor Roberto Kalil Filho, esteve em Brasília na manhã de hoje para avaliar a situação. Segundo a assessoria de imprensa dele, não será necessário a permanência do médico no Distrito Federal e ele já retorna a São Paulo nesta sexta. É previsto que um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente seja emitido ainda nesta sexta.