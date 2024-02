CEO da Vale diz confiar no conselho para decidir nova gestão

Recondução de Eduardo Bartolomeo à presidência da mineradora é impasse no colegiado; mandato vai até maio

Eduardo Bartolomeo é presidente da Vale desde 2019 Divulgação/Vale – 22.mai.2018

PODER360 24.fev.2024 (sábado) – 9h09



O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse na 6ª feira (23.fev.2024) que confia no Conselho de Administração da companhia para decidir se será ou não reconduzido ao cargo.

“Não cabe a mim comentar. Tenho confiança de que o conselho está fazendo tudo de forma profissional e correta”, declarou Bartolomeo em reunião virtual sobre o resultado da Vale. “Estamos focados, independente da decisão, para gerir a Vale para que continue de forma segura, direcionada, com as metas estabelecidas. Estamos totalmente concentrados nisso”, completou.

O mandato de Bartolomeo termina em maio. O Conselho de Administração está dividido sobre sua recondução. Na 5ª feira (22.fev), o colegiado se reuniu para tratar do balanço contábil da mineradora. A discussão sobre o novo CEO era um dos possíveis assuntos do encontro.

Leia mais:

Lucro da Vale recua 52% e fecha 2023 em US$ 7,98 bilhões Vale compra 15% da divisão de minério de ferro da Anglo American CONTEXTO A última reunião do colegiado dedicada ao tema, em 15 de fevereiro, terminou em um impasse. Dos 13 conselheiros, 6 votaram para reconduzir Bartomoleo e 6 para dar início a um processo de seleção de outro nome. Luís Henrique Guimarães, indicado da Cosan no colegiado, absteve-se.

A possibilidade de recondução de Bartolomeo esbarra no desinteresse de alguns acionistas, sobretudo a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se mostrado insatisfeito com a atual gestão da empresa.

Segundo apuração do Poder360, votaram contra a recondução de Bartolomeo os 2 representantes da Previ e o indicado pela Bradespar. Também seguiram essa linha 2 conselheiros independentes e o representante dos trabalhadores. Os demais independentes e o indicado pela Mitsui votaram para manter o atual CEO.

Lula tenta emplacar um nome mais próximo ao Planalto como CEO da Vale. O governo pressionou para que o escolhido fosse o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas recuou depois da reação negativa dos acionistas e do mercado. Ainda assim, não quer a manutenção de Bartolomeo.

Caso opte pela substituição, a empresa precisará iniciar um processo de seleção. O estatuto social da Vale determina que seja contratada uma empresa reconhecida internacionalmente na área de seleção de executivos para auxiliar na elaboração de uma lista tríplice.