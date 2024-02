Ao vivo: Lula participa de inauguração de terminal no Rio

Petista viajou para a capital fluminense nesta 6ª (23.fev); também vai ao lançamento de um edital da Petrobras Cultural

Na foto, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o presidente Lula durante o evento “Natal do Catadores”, em dezembro de 2023 Mateus Mello/Poder360 – 22.dez.2023

PODER360 23.fev.2024 (sexta-feira) – 15h26



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta 6ª feira (23.fev.2024) da cerimônia de inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, no Rio. O petista viajou para capital fluminense na manhã nesta 6ª feira (23.fev) e também participará do lançamento do edital da Petrobras Cultural, no MAM (Museu de Arte Moderna).

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmitirá ao vivo a inauguração do terminal.

Assista:

