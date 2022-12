Ao vivo, Neto faz desabafo e lamenta morte de Pelé: “Dia triste”

A morte do Rei do Futebol, nessa quinta-feira (29/12), fez o comentarista entrar ao vivo no SporTV, ao lado de André Rizek 30/12/2022 8:55, atualizado 30/12/2022 8:55

Band/Reprodução

Pelé morreu nesta quinta-feira (29/12), aos 82 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos por conta de um câncer que vinha lutando há anos. Muitos famosos e estrelas do mundo do esporte, inclusive Neto, prestaram homenagens ao Rei do Futebol.

A morte do ex-jogador fez com que o Neto, apresentador dos Donos da Bola, na Band, entrasse ao vivo com André Rizek no SporTV.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas