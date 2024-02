Ao vivo: Poder360 entrevista o líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente

O deputado paulista irá falar sobre a relação do Congresso com o governo e sobre o que espera do ano legislativo de 2024

Na foto, o deputado Alex Manente (Cidadania-SP) durante sessão na Câmara, em maio de 2023 Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 3.mai.2023

PODER360 6.fev.2024 (terça-feira) – 8h36



O jornal digital Poder360 entrevista ao vivo nesta 3ª feira (6.fev.2024) o líder do partido Cidadania na Câmara, deputado Alex Manente (SP). O repórter Gabriel Buss irá perguntar sobre as pautas prioritárias da Câmara dos Deputados, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a federação entre o Cidadania e o PSDB.

A entrevista será realizada no estúdio do Poder360, em Brasília, a partir das 9h.

Assista:

Quem é Alex Manente Alex Spinelli Manente tem 44 anos e é natural de São Bernardo do Campo (SP). É advogado e tesoureiro do Cidadania.

Está em seu 3º mandato como deputado federal pelo Estado de São Paulo. Antes, foi deputado estadual na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ( de 2007 a 2015) e vereador na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (de 2005 a 2007).

Nas eleições municipais de 2008, 2012 e 2016, concorreu à prefeitura de sua cidade natal. Não foi eleito nas 3 tentativas.