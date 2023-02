AO VIVO: Unidos do Viradouro encerra a segunda noite do Carnaval carioca; veja

Após grandes apresentações de Mangueira e Grande Rio neste domingo, 19, outras seis escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro agitaram a Marquês de Sapucaínesta segunda-feira, 20. A primeira agremiação da noite foi o Paraíso do Tuiuti, que briga pela permanência na elite. A Portela, maior campeã do Carnaval carioca, foi a segunda a desfilar, sucedida pela Vila Isabel. Em busca de um retorno ao topo, a Imperatriz Leopoldinense foi a quarta escola na passarela. A tradicional Beija-Flor de Nilópolis se apresentou logo depois, enquanto a Unidos do Viradouro encerrou os desfiles na Cidade Maravilhosa na manhã de terça. Confira como foi o desfile:

Acompanhe os desfiles ao vivo:

5h15 – 35 minutos de Viradouro na avenida

5h10 – Bateria do Mestre Ciça faz maior paradinha do Carnaval

5h05 – Temos 25 minutos de desfile

4h55 – Comissão de Frente representa várias fases da vida de Rosa Maria, desde sua chegada ao Brasil à consagração como santa, suas feitiçarias e sofrimentos. A apresentação tem apoio de ventiladores e plataforma.

4h50 – A Viradouro traz 24 alas, 6 alegorias e 2.500 componentes

4h40 – Unidos do Viradouro entra na Marquês de Sapucaí para o último desfile do Carnaval 2023 do Rio. A escola traz a história de Rosa Maria Egipcíaca, ou Rosa Courana, aclamada santa pelo povo e considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país.

LOGO MAIS A ÚLTIMA ESCOLA ENTRA NA AVENIDA. TÁ CHEGANDO A VIRADOURO

4h30 – Beija-Flor encerra seu bonito desfile

4h – 40 minutos da Beija-Flor na avenida

3h47 – Com 24 minutos de desfile, bateria dos mestres Rodney e Plínio chama a torcida para cantar

3h40 – Cantando pelos excluídos do Bicentenário da Independência do Brasil, a Beija-Flor vem com 23 alas e 3.500 componentes.

3h30 – Após apagar as chamas, o carro da Beija-Flor foi para a Avenida.

03h25 – Começou! Beija-Flor de Nilópolis está na Avenida. Ao lado de Neguinho da Beija-Flor, a cantora Ludmilla estreia na Marquês de Sapucaí.

URGENTE! Segundo parte do carro abre-alas da Beija-Flor pega fogo e destaque precisa ser socorrido às pressas. Desfile ainda não começou

O carro abre alas da beija-flor pegando fogo e tinha uma pessoa em cima no destaque. Tô chocado! #Globeleza pic.twitter.com/lk7QR9Hmfh — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 21, 2023

VEM AÍ! BEIJA-FLOR DE NILÓPOLIS

3h13 – Imperatriz Leopoldinense encerra desfile que pode retornar à Avenida no desfile das campeãs

3h – Filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira da Silva, de 90 anos, foi destaque do último carro da escola

2h50 – 45 minutos de desfile

2h45 – Paradinhas da bateria do Mestre Lolo encantam a Sapucaí

02h41 – Terceiro carro alegórico traz Lampião e Maria Bonita decapitados, e a partir daí começa seu martírio

02h35 – A Imperatriz chega a 30 minutos de um desfile correto e bonito

2h25 – 20 minutos de desfile

2h20 – Comissão de Frente usa o cordel para resumir o enredo da escola: a rejeição de Lampião no céu e no inferno. Para onde ele vai?

2h15 – A Imperatriz vem para a Avenida com 24 alas e 3.000 componentes. Para homenagear o Nordeste, Mestre Lolo inseriu forró, triângulo e zabumba na bateria.

2h05 – Começa o desfile da Imperatriz Leopoldinense em homenagem a Lampião.

A PRÓXIMA ESCOLA A DESFILAR É A IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE

1h56 – Com desfile impecável e que encantou, a Vila Isabel encerra em 1h10min.

1h36 – Já se passaram 50 minutos do desfile da Vila Isabel

1h30 – Bateria do Mestre Macaco Branco encanta a Sapucaí e tem a benção de Sabrina Sato, vestida de flor de São João. Como sempre, a apresentadora é o grande destaque da escola.

1h22 – Terceiro carro alegórico traz um São Jorge gigante, com efeito de luzes, fumaça e mobilidade

Uma obra de arte digna de entrar para os grandes momentos alegóricos do palco dos nossos carnavais. #VilaIsabel pic.twitter.com/GDO8TAqaAR — Fábio Fabato (@Fabato) February 21, 2023

1h15 – Vila vai desfilando com alegria e muitas cores

1h05 – Abre-Alas traz Deus Baco, ninfas, minotauros e muito ‘ilusionismo’ para a Avenida. Chegamos aos 20 minutos.

1h – A Vila vem com 29 alas, 6 carros + 2 tripé e 2.643 componentes. Em entrevista à Globo, o carnavalesco Paulo Barros explicou sobre o enredo. “A gente trata de religiosidade e vamos viajar pelo mundo trazendo festas e culturas de vários países”, disse. A ideia é retratar as festas religiosas.

00h53 – Martinho da Vila, presidente de honra da Vila, vem no ‘Pede Passagem’

00h50 – Unidos de Vila Isabel começa o desfile na Marquês de Sapucaí.

00h32 – DAQUI A POUCO A VILA ISABEL ENTRA NA AVENIDA

00h30 – Depois de alguns problemas, a Portela encerra o desfile com 1h09min24s.

00h23 – O último carro alegórico da escola também tem problemas para andar na Avenida e causa segundo buraco enorme.

00h16 – Desfile chega nos 55 minutos

00h – 40 minutos de desfile. A bateria do mestre Nilo Sérgio vem com cinco madrinhas: a atual Bianca Monteiro desfilou ao lado das ex-rainhas Sheron Menezes, Adriane Galisteu, Luiza Brunet e Edicleia das Neves.

23h53 – Carro da terceira alegoria tem problemas, pende para um lado e causa buraco enorme na Avenida.

O carro tá preso. Não anda. E A ESCOLA NÃO PARA DE ANDAR. Que agonia! Olha o tamanho do buraco. pic.twitter.com/09XFWmyZke — Leonardo Dahi (@leonardodahi) February 21, 2023

23h45 – Carro Abre-Alas traz 63 pessoas de importância para a escola como a presidente de honra Tia Surica e personalidades como Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, entre outros.

23h42 – 20 minutos de Portela na Avenida.

23h40 – Comissão de frente encena os fundadores da Portela, nos anos de 1920.

23h35 – A Portela vem com 29 alas e 3 mil componentes, sendo muitos deles ex-integrantes da escola que retornaram para o desfile especial. A carnavalesca Márcia Lage explicou o desenvolvimento da escola: “Esse desfile foi compilado em cinco seguimentos pelo olhar de cinco pessoas expoentes”.

23h26 – Drones tomam o céu da Marquês de Sapucaí para formar a águia da Portela e o nome da escola

23h25 – Começou o desfile da Portela! Escola comemora 100 anos de sua fundação na Sapucaí

JÁ JÁ É A VEZ DA PORTELA E SEU DESFILE CENTENÁRIO

23h08 – ACABOU! A Paraíso do Tuiuti terminou o desfile com 1h07min49s.

23h – Na dispersão, carro da Tuiuti bate em pilastra e quebra hidrante, alagando a área.

22h56 – Último carro, o ‘Bufódromo’, traz a carnavalesca Rosa Magalhães e um dos homenageados da noite, o Mestre Damasceno

22h50 – O desfile chega aos 50 minutos

22h47 – Tuiuti tem dificuldades com último carro que teve problemas na concentração e vem devagar na Avenida, abrindo um buraco na Sapucaí.

Ele tá pendendo pra direita e a escola tá num esforço muito grande pra fazer ele andar. Tá entrando, deve chegar à ala da frente antes de passar pela cabine, mas vai dar trabalho pra passar pela avenida. O buraco nesse momento: pic.twitter.com/VtRXqU7Iqe — Leonardo Dahi (@leonardodahi) February 21, 2023

22h42 – Mayara Lima é a grande atração da Paraíso do Tuiuti à frente da bateria do Mestre Marcão; coreografias e sincronização com os instrumentos chamam a atenção.

22h36 – Chegamos aos 35 minutos de desfile no embalo do ‘Cadê o boooooi?’

22h32 – Carro-alegórico ‘O Mercado Indiano’ é colorido e traz as especiarias do país asiático.

22h25 – Primeira escola da noite, a Tuiuti vem em um ritmo bom e chega aos 25 minutos de desfile

22h20 – A escola do bairro São Cristóvão vem com 26 alas e vem com a homenagem ao Pará. Segundo a carnavalesca Rosa Magalhães, e o carnavalesco João Vitor Araújo, a escola “pegou o gancho do búfalo para falar da ilha do Pará e mostrar todas as delícias da música, arte e etc”

22h09 – Começa o desfile da Paraíso do Tuiuti! A escola conta a origem e lendas dos búfalos da Ilha de Marajó.

21h53 – Ontem, passaram pela avenida Mangueira, Grande Rio, Império Serrano, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. Cantando a influência da África na música baiana. A Verde-Rosa levantou a Sapucaí com sua bateria afinada. A Grande Rio, atual campeã, também fez belíssima apresentação.

21h50 – Boa noite! Começa agora a cobertura do segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.