Apesar de vídeo, Jojo Todynho nega que tenha agredido outra aluna

Não demorou muito para Jojo Todynho se pronunciou. Pouco tempo depois do vídeo em que aparece, supostamente, dando um tapa na cara de outra aluna viralizar, a cantora utilizou as redes sociais para negar que a agressão.

“Não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça”, declarou.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (5)

Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho, nascida em 1997, é uma cantora e apresentadora brasileira. Natural de Bangu, no Rio de Janeiro, se tornou um verdadeiro fenômeno após o lançamento do hit Que Tiro Foi Esse Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (7)

Durante a infância, Jojo começou a cantar no coral da igreja que frequentava com a família. Apaixonada por arte, também participava de eventos na escola que incluíam danças e canto Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (14)

De origem simples, a cantora perdeu o pai ainda criança, vítima de bala perdida. Ainda muito nova, precisou ajudar em casa e, por isso, passou a trabalhar como faxineira, telefonista, babá, vendedora de picolé, cuidadora de idosos, entre outros Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (15)

Assim como muitos jovens, Jojo viu na internet um meio de divulgar sua música. Criou uma página no Facebook, onde passou a publicar vídeos, e um canal no YouTube, que falava sobre sexo e relacionamento Twitter/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (10)

Em 2017, a funkeira ganhou notoriedade na internet após atuar no clipe Vai Malandra, da cantora Anitta. Dias após a participação que a destacou, Jojo lançou o single Que Tiro Foi Esse, que a tornou nacionalmente conhecida Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (8)

No mesmo período, Jojo também lançou a música Sentada Diferente e realizou participação na novela A Força do Querer, da Rede Globo Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (3)

Em 2020, Jojo integrou o elenco da 12ª edição do reality A fazenda, da Record, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa Twitter/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (13)

Um verdadeiro sucesso, Jojo foi notada pela Globo, que a convidou para apresentar o talk show Jojo Nove e Meia, na Multishow, em 2021 Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho (2)

Durante a vida, Jojo se relacionou com famosos e anônimos. Em 2019 revelou que sofreu um aborto espontâneo devido a crises de ansiedade. Segundo a cantora, a situação a deixou muito mal a ponto de precisar ser medicada para dormir. A funkeira estava grávida de um ex-namorado Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho-e-o-marido (2)

Em janeiro de 2022, Jojo oficializou casamento com o militar Lucas Souza, com quem namorava a pouco mais de cinco meses. O casal se divorciou em novembro Instagram/Reprodução

*****Foto-jojo-todynho-e-o-marido

“Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem”, disse Jojo nos Stories do Instagram Divulgação

*****Foto-jojo-todynho (9)

Com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram, Jojo é a mais nova participante do programa Túnel do Amor, reality show de Mion, que estreia em 27 de abril, no Multishow. Além disso, a cantora faz parte da nova temporada do Dança dos Famosos, comandado pelo apresentador Luciano Huck Instagram/Reprodução

A cantora explicou que é provocada pela mulher. “Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Até aí, tudo bem, estava arquivando”, disse.

Entretanto, ela contou outra situação com a tal aluna. “Uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não fazer fofoca e querer saber da vida do outro, botou assim: ‘A Tal da Toydnho foi para a faculdade hoje?’. Aí, essa respondeu assim: ‘Não kkkk Ih, ela veio, nem vi’”, relatou.

Apesar de negar a agressão, Jojo Todynho explicou que foi tirar satisfação com a moça. “Fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou, elas viraram fiscais? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum”, finalizou.

Jojo Todynho agride aluna em briga na faculdade Jojo Todynho se envolveu em uma confusão na faculdade e deu um tapa na cara de outra aluna. Segundo o jornalista Leo Dias, que divulgou o vídeo do momento da briga, além de agredir a mulher, a cantora a ameaçou.

A briga ocorreu do lado de fora da faculdade. As duas gritam e se xingam, enquanto Jojo aponta o celular no rosto da mulher, que diz em alto e bom som: “Não encosta em mim”.

Em outro momento da gravação, é possível ver que Todynho se aproxima ainda mais do rosto da aluna, quando a agressão ocorre.

Porém, segundo Leo Dias, a confusão não parou por aí. Depois das pessoas separarem a briga, Jojo passou com seu carro em frente ao local onde estava a vítima e proferiu ameaças: “Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo, sua safada”.