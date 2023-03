Aplicação de vacina BCG é suspensa em Feira por falta de seringas

A aplicação da vacina BCG, indicada para todas as crianças no primeiro mês de vida, foi suspensa em Feira de Santana devido ao estoque reduzido de seringas. A aplicação desta vacina requer seringa especial, com agulhas mais finas e uma dosagem menor de 0,05ml.

Em nota, a prefeitura informou que setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é abastecido pelo Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, que aguarda uma nova remessa do Governo Federal – que enfrenta dificuldade em encontrar fornecedores.

Na manhã desta terça-feira (14), o Núcleo Regional de Saúde Centro Leste encaminhou um quantitativo de seringas para o Hospital Municipal Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher, para manter normalizado o fluxo de imunização, porém, a quantidade é insuficiente para atender a demanda dos postos de saúde.

Neste momento, apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Baraúnas, Cassa, Caseb I e II, Serraria Brasil e Subaé têm uma pequena quantidade de seringa disponível.

Os pais que ainda não vacinaram os bebês podem se dirigir a qualquer uma destas unidades para realizar a aplicação.

A aplicação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, obedecendo escala diária, para evitar desperdício de doses.

Confira abaixo o esquema dos locais com aplicação da BCG:

Segunda-feira: UBSs Cassa

Terça-feira: UBSs Serraria Brasil, Caseb I e II;

Quarta-feira: UBSs Cassa, Baraúnas e Subaé;

Quinta-feira: UBSs Serraria Brasil e Caseb I e II.