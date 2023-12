Apoio de Bolsonaro é ‘muito importante’ para unir centro-direita contra a esquerda, diz Nunes

Nesta quinta-feira, 21, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ganhou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições municipais em 2024. Durante entrevista ao Jornal Jovem Pan nesta quinta-feira, o chefe do Executivo da capital paulista ressaltou que o apoio de Bolsonaro é importante e unirá o centro e a direita contra a esquerda, que terá Guilherme Boulos (PSOL) como candidato. Boulos, inclusive, ganhou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nunes disse que conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Netto, e afirmou estar confiante de que a união dará certo. “Quando vi (a notícia de que Bolsonaro o apoiará) liguei para Valdemar e ele confirmou que sim. Disse que tinham conversado. É muito importante ter o apoio do Bolsonaro, pra termos uma união do centro e da direita, para fazer frente ao que está sendo posto pela esquerda que seria muito ruim para a cidade. Estou na expectativa e creio que dará certo tendo em vista essa ligação que fiz para o Valdemar”, afirmou o prefeito. Sobre o nome do vice na chapa, Nunes afirmou que o nome ainda será denatido. “Das outras vezes que tive com Bolsonaro deixei claro que era importante ter uma opinião. Vamos no momeno certo sentar para discurtir esse tema. Não tive tempo de falar com Bolsonaro. Dando tudo certo, vamos dialogar para podermos caminhar juntos. Sem dúvida é uma grande reforço, até por tudo que ele ajudou a cidade”.

Nesta quarta-feira, 20, o presidente do PSDB, Marconi Perillo, admitiu a possibilidade de que a legenda trabalha em três possbilidades. Entre elas, apoiar o atual prefeito e ou até mesmo lançar uma candidatura própria, ideia que Nunes acredita que não acontecerá. O atual prefeito foi vice de Bruno Covas. Ele assumiu o cargo após a morte de Covas, em março de 2021. “Hoje é um governo basicamente com integrantes do PSDB. Bruno Covas que encabeçou a chapa e eu era vice, em 2020. Não teria o menor sentido o PSDB ir para outra candidatura, porque teria que questionar a gestão da qual faz parte. Temos oito vereadores valorosas que são do PSDB, que fizeram uma declaração pública em conitnudiade do nosos trabalho em 2024. Seria natural que eu seria o candiato em 2024, visto que o Bruno foi reeleito. Na política sempre sai algum comentário, não vejo risco de não continaurmos juntos. É uma continuidade de uma gestão, daquilo que começamos em 2016”.