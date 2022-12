Após 4 anos fora, ex-jornalista da Globo expõe protocolo da emissora

A jornalista Carla Vilhena usou seu Twitter para comentar a cobertura da Globo sobre a morte de Pelé, e acabou fazendo algumas revelações 30/12/2022 8:58, atualizado 30/12/2022 8:58

TV Globo/Reprodução

A jornalista Carla Vilhena usou o Twitter, nessa quinta-feira (29/12), para comentar a cobertura da Globo em torno da morte de Pelé. A apresentadora deixou o grupo carioca em 2018 e, pouco tempo depois, assinou contrato com a emissora CNN Brasil. Hoje, após quatro anos de sua saída, ela revelou um protocolo que pouca gente sabia.

Segundo Carla, a direção proibia que algumas estrelas fossem legendadas na emissora. Isso porque elas são consideradas populares demais para serem anunciadas.

