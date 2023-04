Após afastamento, Preta Gil volta a falar sobre tratamento de câncer: ‘Pesado’

Em janeiro deste ano, Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. De lá para cá, a cantora tem compartilhado, sempre que pode, informações sobre o andamento do tratamento. Porém, não tem aparecido tanto nas redes sociais ultimamente – seu último post no twitter foi em 15 de março.

Para tranquilizar os fãs sobre o processo que está enfrentando, ela publicou uma mensagem nesta quinta-feira (06), sobre sua luta diária contra a doença: “Para acalmar vocês. O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas”, explicou.

Na publicação, a cantora ainda agradeceu aos fãs: “Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês!!!”. Desde que descobriu a doença, a cantora estava utilizando as redes sociais para falar sobre o tratamento e levar informação para as pessoas.

