Após briga generalizada, Luiza Brunet recebe ameaças de morte na web

A rivalidade entre Davi e Yasmin Brunet no BBB 24 aflorou ainda mais após o Sincerão, realizado na última segunda-feira (4/3), e acabou espirrando em outras pessoas fora do reality da Globo. De acordo com Léo Dias, a família da modelo vem recebendo ameaça de morte dos fãs do baiano.

Antônio Brunet, irmão caçula de Yasmin, assim como a esposa, Marcella Duque, e Luiza Brunet receberam mensagens pelo direct do Instagram com conteúdo amedrontador. Em uma delas, publicada pelo colunista, a mãe da sister é xingada por um seguidor de Davi:

“Você é uma vagabunda, merece é se foder, sua racista, hipócrita de merda… cadê os vídeos delas difamando Davi desde o começo do jogo… vamos te matar”, disse o perfil.

Após as ameaças, Luiza Brunet revelou que vai ao Ministério Público ainda nesta terça-feira (5/3), ao lado de uma advogada criminalista, para denunciar os autores das mensagens.

Davi chama Yasmin de inútil e Luiza Brunet acusa brother de injúria Após Davi chamar Yasmin Brunet de inútil durante a formação de paredão do BBB 24 na noite desse domingo (3/3), a mãe da sister, Luiza Brunet, se pronunciou nas redes sociais e compartilhou uma publicação insinuando que o participante teria cometido o crime de injúria contra sua filha.

“Para quem não sabe, o crime de injúria ocorre quando uma pessoa profere a outra um xingamento, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa”, dizia o texto republicado por Luiza.

A atriz ainda avisou que ela e sua eequipe estão acompanhando tudo. “Estamos atentos em rede nacional”, escreveu ela.

Paredão A formação do Paredão já começou com Davi na berlinda, após atender o Big Fone. O participante teve a chance de puxar alguém para a eliminação, e decidiu levar Yasmin Brunet para a disputa pela preferência do público.

Na prova Bate e Volta, Yasmin levou a melhor e poderá ficar na casa mais vigiada do Brasil por mais uma semana.